" والتاريخ شاهد.." بيانٌ من الخارجية الإيرانية!
28 February 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
اصدرت الخارجية الإيرانية مساء اليوم بياناً جاء فيه :
"الشعب الإيراني البطل النبيل؛
أبناء الوطن الإيراني؛
إن وطننا ايران الفاضلة المقدسة المتحضرة والعزيزة، قد تعرّض مجددا لعدوان عسكري إجرامي من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
وفي انتهاك صارخ لوحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، شنّت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، هذا الصباح في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك وعشية عيد النوروز، هجوما على عدد من الأهداف والبنية التحتية الدفاعية والمواقع المدنية في مدن مختلفة من بلادنا.
ويُرتكب هذا العدوان العسكري المتجدد من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران في وقت كانت فيه إيران والولايات المتحدة في خضمّ عملية دبلوماسية. على الرغم من علمنا بنوايا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لشنّ عدوان عسكري آخر، فقد دخلنا مجددا في مفاوضات مع النظام الدولي وجميع دول العالم لإثبات شرعية الشعب الإيراني وبيان عدم شرعية أي ذريعة للعدوان.
واليوم، يفخر الشعب الإيراني بأنه بذل كل ما في وسعه لمنع الحرب. والآن، حان وقت الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان العسكري للعدو. وكما كنا مستعدين للمفاوضات، فنحن اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى للدفاع عن الشعب الإيراني. وسترد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على المعتدين بكل حزم.
إن الغارات الجوية التي يشنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران تُعد انتهاكا للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة، وعدوانا مسلحا صارخا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والرد على هذا العدوان حق مشروع وقانوني لإيران وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وستستخدم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية كل قوتها ومواردها لمواجهة هذا العدوان الإجرامي وردع شرّ العدو.
تُشير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الواجب الجسيم الذي يقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس أمنها لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة انتهاك السلم والأمن الدوليين نتيجة العدوان العسكري السافر الذي تشنّه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، وأعضاء هذا المجلس إلى الاضطلاع بواجبهم في أسرع وقت ممكن.
وتُطالب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما دول المنطقة والدول الإسلامية، وأعضاء حركة عدم الانحياز، وجميع الدول التي تُدرك مسؤوليتها تجاه السلم والأمن الدوليين، بإدانة هذا العمل العدواني بشدة، واتخاذ إجراءات فورية وجماعية لمواجهته، والذي عرّض بلا شك سلم وأمن المنطقة والعالم لتهديد غير مسبوق.
والآن، في هذا الوقت العصيب الذي يحلّ فيه اختبار التاريخ، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستلهمةً من الإرث الملحمي العظيم لهذه الأرض، ومتوكلةً على الله عز وجل، ومؤمنةً بوعد النصر الإلهي، ومعتمدةً على قوتها الوطنية، لن تتردد في الدفاع عن وطننا الحبيب.
والتاريخ شاهد على أن الإيرانيين لم يستسلموا قط للعدوان الأجنبي. هذه المرة أيضا، سيكون رد الشعب الإيراني حاسماً وقاطعاً، وسيجعل المعتدين يندمون على عملهم الإجرامي. "
Just in
23 :57
مراسلة الجديد: لا تزال بعض الرحلات الجوية تسيَّر من وإلى مطار بيروت
23 :55
مسيرة إيرانية تستهدف مطار دبي الدولي
23 :51
ترامب يعلن "مقتل" السيد الخامنئي:
- القصف الكثيف والدقيق سيستمر دون انقطاع طوال الأسبوع أو طالما كان ذلك ضرورياً لتحقيق هدفنا المتمثل في السلام في الشرق الأوسط بل وفي العالم بأسره
- نأمل أن يندمج الحرس الثوري والشرطة سلمياً مع الوطنيين الإيرانيين وأن يعملوا معاً كوحدة واحدة لإعادة البلاد إلى العظمة التي تستحقها
- هذه هي الفرصة الأعظم للشعب الإيراني لاستعادة بلده نحن ونسمع أن العديد من عناصر الحرس الثوري الإيراني والجيش وقوات الأمن والشرطة لم يعودوا يريدون القتال ويسعون للحصول على حصانة منا وكما قلت الليلة الماضية "يمكنهم الآن الحصول على الحصانة أما لاحقاً فلن ينالوا سوى الموت"
- لم يتمكن خامنئي من الإفلات من أجهزتنا الاستخباراتية وأنظمة التتبع المتطورة للغاية وبالتعاون الوثيق مع إسرائيل لم يكن هناك ما يستطيع هو أو القادة الآخرون الذين قُتلوا معه فعله
- نسمع أن كثيرين من الحرس الثوري والجيش وقوات أمنية لم يعودوا يريدون القتال
- موت خامنئي ليس عدلا للشعب الإيراني فحسب بل لجميع الأمريكيين العظماء
23 :24
جلسة طارئة في هذه الأثناء لمجلس الأمن حول إيران:
- المندوب الفرنسي : إيران لم تغتنم خلال سنوات فرص التوصل لتسوية سلمية لبرنامجها النووي
- المندوب البحريني: الهجمات الإيرانية تعد انتهاكا صارخا وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي
23 :22
موقع واللا العبري: 8 مصابين في تل أبيب إثر قصف إيراني استهدف قاعدة "وزارة الدفاع"
23 :09
مصدر أمني عراقي للجزيرة: دوي انفجار في محيط مطار بغداد الدولي
-
28 February 2026
28 February 2026
28 February 2026
28 February 2026
28 February 2026
28 February 2026
28 February 2026
28 February 2026
28 February 2026
