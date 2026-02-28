بالصورة - رويترز بالعربية تنفي خبر اغتيال خامنئي
28 February 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
نفت رويترز بالعربية خبر اغتيال خامنئي من خلال منشور على صفحتها عبر منصة X.
22 :31
وزارة الدفاع الكويتية: استهداف قاعدة محمد الأحمد البحرية بمسيرة والدفاع الجوي يتعامل مع التهديد بنجاح
22 :26
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي:
- نؤكد مقتل علي شمخاني مستشار خامنئي لشؤون الأمن
- نؤكد مقتل عدد من القادة الإيرانيين بينهم قائد الحرس الثوري ووزير الدفاع
22 :24
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار تتمة
22 :16
ترامب لـ "أي بي سي نيوز": لدينا فكرة جيدة جدًا بشأن القيادة الجديدة والقائد الجديد لإيران
22 :11
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: الغرب يتجاهل عمداً المعلومات عن مقتل الأطفال نتيجة الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران
22 :07
اندلاع النيران في القاعدة الأميركة في البحرين بعد استهدافها بمسيّرات ايرانية
ترامب في رسالة إلى الشعب الإيراني: عندما ننتهي تولّوا زمام الحكم
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران
عراقجي يكشف عن مصير المرشد الأعلى والرئيس بزشكيان
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا الرادار الأميركي "FP-132" المتمركز في قطر بالكامل
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد
ما مدّة الضربات الأميركيّة على إيران؟
إيران تكشف "حقيقة" أنباء مقتل قادة عسكريين وسياسيين
ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري وصواريخها والنووي أيضاً
ما هي المدن الإيرانية المستهدفة بـ"ملحمة غضب" الأميركية؟
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي
محاولة اغتيال خامنئي والرئيس الإيراني!
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق!
بالصور والفيديو- استهداف القاعدة الأميركية في البحرين!
انطلاق صواريخ من إيران... إلى إسرائيل!
ترامب يعلن: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران!
ترامب يبدّد «التفاؤل» بالمفاوضات: إيران تدخل حالة الحرب
باكستان تعلنها حرباً مفتوحة: أفغانستان استحالت «مستعمرة هندية»!
إيران تحضّ أفغانستان وباكستان على الامتناع عن خطوات تصعيدية
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار
-
28 February 2026
الرئيس عون اجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف
-
28 February 2026
EXCLUSIVE
خاص - نائب يتوقّع انقسام المجلس: عندما يُطرح التمديد أُقرّر
28 February 2026
ترامب في رسالة إلى الشعب الإيراني: عندما ننتهي تولّوا زمام الحكم
-
28 February 2026
وزير الداخلية يعطي توجيهاته لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة يوم الأحد
-
28 February 2026
جريصاتي: على لبنان الرسمي والشعبي التمسك بثوابته الدستورية الميثاقية لاسيما أنه عربي الهوية والانتماء وملتزم ميثاق الامم المتحدة
-
28 February 2026
هكتور حجار: الحروب لا تُخلّف إلّا الخراب وتفتيت الأوطان
-
28 February 2026
هذا ما أبلغه السفير الأميركي للرئيس جوزاف عون
-
28 February 2026
نقابة مصانع الأدوية: المخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
-
28 February 2026
بالفيديو - حادث سير مروع في برج حمود
-
28 February 2026