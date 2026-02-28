بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران
-
28 February 2026
-
20 mins ago
-
-
source: الأناضول
-
ارتفع عدد القتلى في مدرسة ابتدائية للبنات بمحافظة هرمزغان، جنوبي إيران، جراء غارة جوية إسرائيلية أمريكية، إلى 51 طالبة.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، بأن مدرسة "الشجرة الطيبة" للبنات الواقعة في منطقة ميناب، تعرضت في وقت سابق من اليوم لغارة أمريكية إسرائيلية.
ونقل عن قائمقام ميناب محمد رادمهر قوله إن المدرسة تعرضت لاستهداف مباشر، ما أدى إلى مقتل 51 طالبة حتى الآن.
وكانت آخر حصيلة أعلنتها السلطات الإيرانية لضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على المدرسة تفيد بمقتل 41 طالبة.
وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا ضد إيران، تحت اسم "زئير الأسد"، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.
وقال ترامب في إعلانه للهجوم، إن بلاده ستقوم بـ"تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري".
فيما أعلنت إسرائيل حالة "طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".
من جهتها، توعدت إيران "برد قاس" على العدوان، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية تجاه إسرائيل.
-
Just in
-
19 :25
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز "خطر" و"مغلق بحكم الواقع"
-
19 :18
ماكرون: لم يتم إبلاغ فرنسا ولم تشارك في قصف إيران
-
19 :15
وزارة الدفاع الايرانية: القوات المسلحة الإيرانية ستواصل وبدعم من الشعب الإيراني الشجاع الرد الحاسم والقوي على هذه الجريمة والعدوان
-
18 :56
هذا ما أبلغه السفير الأميركي للرئيس جوزاف عون تتمة
-
18 :49
القناة 13 الإسرائيلية: 220 صاروخا أطلقت من إيران على إسرائيل منذ ساعات الصباح
-
18 :45
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرتين إسرائيليتين من طراز هرمس في أصفهان وسط البلاد
-
-
Other stories
-
-
-
عراقجي يكشف عن مصير المرشد الأعلى والرئيس بزشكيان
-
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا الرادار الأميركي "FP-132" المتمركز في قطر بالكامل
-
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد
-
ما مدّة الضربات الأميركيّة على إيران؟
-
إيران تكشف "حقيقة" أنباء مقتل قادة عسكريين وسياسيين
-
ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري وصواريخها والنووي أيضاً
-
ما هي المدن الإيرانية المستهدفة بـ"ملحمة غضب" الأميركية؟
-
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت
-
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي
-
محاولة اغتيال خامنئي والرئيس الإيراني!
-
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق!
-
بالصور والفيديو- استهداف القاعدة الأميركية في البحرين!
-
انطلاق صواريخ من إيران... إلى إسرائيل!
-
ترامب يعلن: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران!
-
ترامب يبدّد «التفاؤل» بالمفاوضات: إيران تدخل حالة الحرب
-
باكستان تعلنها حرباً مفتوحة: أفغانستان استحالت «مستعمرة هندية»!
-
إيران تحضّ أفغانستان وباكستان على الامتناع عن خطوات تصعيدية
-
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات
-
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران تحرزان «تقدماً»
-
كيف تتعامل حاملات الطائرات مع العواصف في البحر دون أن تفقد مقاتلاتها؟
-
-
Just in
-
19 :25
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز "خطر" و"مغلق بحكم الواقع"
-
19 :18
ماكرون: لم يتم إبلاغ فرنسا ولم تشارك في قصف إيران
-
19 :15
وزارة الدفاع الايرانية: القوات المسلحة الإيرانية ستواصل وبدعم من الشعب الإيراني الشجاع الرد الحاسم والقوي على هذه الجريمة والعدوان
-
18 :56
هذا ما أبلغه السفير الأميركي للرئيس جوزاف عون تتمة
-
18 :49
القناة 13 الإسرائيلية: 220 صاروخا أطلقت من إيران على إسرائيل منذ ساعات الصباح
-
18 :45
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرتين إسرائيليتين من طراز هرمس في أصفهان وسط البلاد
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
هذا ما أبلغه السفير الأميركي للرئيس جوزاف عون
-
-
-
28 February 2026
-
نقابة مصانع الأدوية: المخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
-
-
-
28 February 2026
-
بالفيديو - حادث سير مروع في برج حمود
-
-
-
28 February 2026
-
كيف علّق حزب الله على العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران؟
-
-
-
28 February 2026
-
وزير الاقتصاد يطمئن إلى توافر السلع الأساسية والمحروقات ويُحذّر من أي تلاعب أو استغلال للظروف الراهنة
-
-
-
28 February 2026
-
حسن مراد: نرفض استهداف الدول العربية وكذلك العدوان على إيران
-
-
-
28 February 2026
-
عراقجي يكشف عن مصير المرشد الأعلى والرئيس بزشكيان
-
-
-
28 February 2026
-
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا الرادار الأميركي "FP-132" المتمركز في قطر بالكامل
-
-
-
28 February 2026
-
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد
-
-
-
28 February 2026
-
هل من أزمة خبز في لبنان؟
-
-
-
28 February 2026