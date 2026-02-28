ارتفع عدد القتلى في مدرسة ابتدائية للبنات بمحافظة هرمزغان، جنوبي إيران، جراء غارة جوية إسرائيلية أمريكية، إلى 51 طالبة.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، بأن مدرسة "الشجرة الطيبة" للبنات الواقعة في منطقة ميناب، تعرضت في وقت سابق من اليوم لغارة أمريكية إسرائيلية.



ونقل عن قائمقام ميناب محمد رادمهر قوله إن المدرسة تعرضت لاستهداف مباشر، ما أدى إلى مقتل 51 طالبة حتى الآن.



وكانت آخر حصيلة أعلنتها السلطات الإيرانية لضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على المدرسة تفيد بمقتل 41 طالبة.



وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا ضد إيران، تحت اسم "زئير الأسد"، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.



وقال ترامب في إعلانه للهجوم، إن بلاده ستقوم بـ"تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري".



فيما أعلنت إسرائيل حالة "طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".



من جهتها، توعدت إيران "برد قاس" على العدوان، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية تجاه إسرائيل.