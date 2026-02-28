ما هي المدن الإيرانية المستهدفة بـ"ملحمة غضب" الأميركية؟
-
28 February 2026
-
37 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أطلقت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" اسم "ملحمة الغضب" على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران اليوم السبت، حيث وقعت هجمات في مختلف أنحاء إيران.
وبينما قال مسؤول أميركي لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية إن الضربات على إيران مركز ة على أهداف عسكرية ومواقع تابعة للنظام، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية.
ما هي المناطق المستهدفة بالضربات في إيران؟
استهدفت الضربات الأولى العاصمة طهران، وبينما لم يكشف عن كل الأهداف فيها، تحدثت وكالات أنباء إيرانية عن سقوط نحو 7 صواريخ على منطقة بالقرب من القصر الرئاسي الإيراني ومجمع المرشد علي خامنئي.
وأفادت فرانس برس بانتشار أمني كثيف في طهران، حيث أُغلقت شوارع في محيط مقرّ إقامة المرشد علي خامنئي،
وأوضحت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن "7 إصابات صاروخية وقعت في منطقتي كشوردوست وحي باستور بالعاصمة طهران".
وأفادت وكالة إيسنا أن أحد عمودي الدخان يتصاعد من محيط حي باستور حيث مقر علي خامنئي ومقر الرئاسة في وسط طهران.
وقال مسؤول إيراني لرويترز إن القصف استهداف عدة وزارات في جنوب طهران.
وأشارت تقارير أولية إلى سقوط عدة صواريخ على شارع "دانشكاه" ومنطقة "جمهوري" وسط طهران، فيما تصاعد الدخان في منطقة باستور حيث المجمع الحكومي وسط العاصمة الإيرانية.
في الأثناء، قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن الدفاعات الجوية في طهران تواصل الاشتباك مع أهداف "معادية" في وسط المدينة ومناطق أخرى منها.
بالإضافة إلى طهران، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مدينة أصفهان، حيث سمع دوي انفجارات.
كذلك وقعت انفجارات في مدينة تبريز بشمال غرب إيران.
كما سمع دوي انفجارات في كل من قم وكرج وكرمنشاه.
بالإضافة إلى ذلك، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض مدينة بوشهر الساحلية لهجوم، لكن لم تتسرب معلومات بشأن ما إذا تضررت محطة بوشهر النووية.
كذلك نقلت وكالة أنباء إيرانية خبرا مفاده سماع دوي انفجارات في جزيرتي دزفول وخارك الإيرانيتين.
وأفادت وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية عن تعرض مدينة ماهشهر للقصف، وإحدى المناطق في مدينة يزد.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بوقوع انفجارات في محيط مدينة شيراز وكذلك في مناطق غربي وجنوبي مدينة إيلام الواقعة غربي إيران.
-
Just in
-
14 :51
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران ونعمل على اعتراضها
-
14 :51
عراقجي: كل موقع انطلق منه الهجوم الإسرائيلي الأميركي "هدف مشروع"
-
14 :45
شهود من رويترز: سماع دوي 3 انفجارات كبيرة على الأقل فوق منطقة دبي
-
14 :37
وكالة "تسنيم": موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه إسرائيل
-
14 :32
الجيش الإسرائيلي: موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل
-
14 :29
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
إيران تكشف "حقيقة" أنباء مقتل قادة عسكريين وسياسيين
-
ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري وصواريخها والنووي أيضاً
-
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت
-
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي
-
ترامب يبدّد «التفاؤل» بالمفاوضات: إيران تدخل حالة الحرب
-
باكستان تعلنها حرباً مفتوحة: أفغانستان استحالت «مستعمرة هندية»!
-
إيران تحضّ أفغانستان وباكستان على الامتناع عن خطوات تصعيدية
-
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات
-
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران تحرزان «تقدماً»
-
كيف تتعامل حاملات الطائرات مع العواصف في البحر دون أن تفقد مقاتلاتها؟
-
فضيحة جنسية تهزّ واشنطن.. ما علاقة ترامب؟
-
قبل مواجهة طهران.. طائرات "شبح" أميركية إلى إسرائيل
-
هجوم إسرائيلي أولا.. سيناريو داخل إدارة ترامب لضرب إيران
-
روبيو: فنزويلا بحاجة إلى انتخابات نزيهة وديمقراطية
-
أميركا: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين في ميزوري
-
رئيسة المكسيك: لا خطر على المشجعين في كأس العالم 2026
-
مقتل 22 شخصاً على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
-
فرنسا تحل 4 جماعات من اليمين واليسار المتطرفين
-
يُرى بالعين المجردة.. خسوف قمري كلي في هذا التاريخ
-
خمسة قتلى بعملية طعن في ولاية واشنطن الأميركية
-
-
Just in
-
14 :51
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران ونعمل على اعتراضها
-
14 :51
عراقجي: كل موقع انطلق منه الهجوم الإسرائيلي الأميركي "هدف مشروع"
-
14 :45
شهود من رويترز: سماع دوي 3 انفجارات كبيرة على الأقل فوق منطقة دبي
-
14 :37
وكالة "تسنيم": موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه إسرائيل
-
14 :32
الجيش الإسرائيلي: موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل
-
14 :29
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول
-
-
-
28 February 2026
-
سلام يطمئن اللبنانيين: لا داعي للهلع
-
-
-
28 February 2026
-
إيران تكشف "حقيقة" أنباء مقتل قادة عسكريين وسياسيين
-
-
-
28 February 2026
-
ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري وصواريخها والنووي أيضاً
-
-
-
28 February 2026
-
قاسم يلغي كلمته التي كانت مقررة اليوم!
-
-
-
28 February 2026
-
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت
-
-
-
28 February 2026
-
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي
-
-
-
28 February 2026
-
هل من أزمة محروقات؟
-
-
-
28 February 2026
-
في ضوء التطورات الإقليمية.. اجتماع موسع في السراي!
-
-
-
28 February 2026
-
محاولة اغتيال خامنئي والرئيس الإيراني!
-
-
28 February 2026