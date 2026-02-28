أطلقت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" اسم "ملحمة الغضب" على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران اليوم السبت، حيث وقعت هجمات في مختلف أنحاء إيران.



وبينما قال مسؤول أميركي لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية إن الضربات على إيران مركز ة على أهداف عسكرية ومواقع تابعة للنظام، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية.



ما هي المناطق المستهدفة بالضربات في إيران؟



استهدفت الضربات الأولى العاصمة طهران، وبينما لم يكشف عن كل الأهداف فيها، تحدثت وكالات أنباء إيرانية عن سقوط نحو 7 صواريخ على منطقة بالقرب من القصر الرئاسي الإيراني ومجمع المرشد علي خامنئي.



وأفادت فرانس برس بانتشار أمني كثيف في طهران، حيث أُغلقت شوارع في محيط مقرّ إقامة المرشد علي خامنئي،



وأوضحت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن "7 إصابات صاروخية وقعت في منطقتي كشوردوست وحي باستور بالعاصمة طهران".



وأفادت وكالة إيسنا أن أحد عمودي الدخان يتصاعد من محيط حي باستور حيث مقر علي خامنئي ومقر الرئاسة في وسط طهران.



وقال مسؤول إيراني لرويترز إن القصف استهداف عدة وزارات في جنوب طهران.



وأشارت تقارير أولية إلى سقوط عدة صواريخ على شارع "دانشكاه" ومنطقة "جمهوري" وسط طهران، فيما تصاعد الدخان في منطقة باستور حيث المجمع الحكومي وسط العاصمة الإيرانية.



في الأثناء، قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن الدفاعات الجوية في طهران تواصل الاشتباك مع أهداف "معادية" في وسط المدينة ومناطق أخرى منها.



بالإضافة إلى طهران، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مدينة أصفهان، حيث سمع دوي انفجارات.



كذلك وقعت انفجارات في مدينة تبريز بشمال غرب إيران.



كما سمع دوي انفجارات في كل من قم وكرج وكرمنشاه.



بالإضافة إلى ذلك، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض مدينة بوشهر الساحلية لهجوم، لكن لم تتسرب معلومات بشأن ما إذا تضررت محطة بوشهر النووية.



كذلك نقلت وكالة أنباء إيرانية خبرا مفاده سماع دوي انفجارات في جزيرتي دزفول وخارك الإيرانيتين.



وأفادت وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية عن تعرض مدينة ماهشهر للقصف، وإحدى المناطق في مدينة يزد.



وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بوقوع انفجارات في محيط مدينة شيراز وكذلك في مناطق غربي وجنوبي مدينة إيلام الواقعة غربي إيران.