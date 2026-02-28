نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت
28 February 2026
1 hr ago
source: Skynews
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا منذ وقت قصير "عملية لإزالة التهديد الوجودي الذي يشكله النظام الإرهابي في إيران"، وفق تعبيره.
وقال نتنياهو في بيان: "أشكر صديقنا العظيم الرئيس (الأميركي) دونالد ترامب على قيادته التاريخية".
وبرر الهجوم قائلا: "على مدى 47 عاما، كان النظام الإيراني يدعو إلى (الموت لإسرائيل، الموت لأميركا). لقد سفك دماءنا وقتل العديد من الأميركيين وذبح شعبه".
وأضاف رئيس وزراء إسرائيل: "يجب ألا يكون هذا النظام الإرهابي القاتل مسلحا بأسلحة نووية تسمح له بتهديد البشرية جمعاء"، حسب تعبيره.
وقال: "عملنا المشترك سيخلق الظروف التي تتيح للشعب الإيراني الشجاع أن يتولى مصيره بأيديه".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، قالت إن نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يعقدون اجتماعا في مكان تحت الأرض لمتابعة الوضع في إيران.
والسبت بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما كبيرا على إيران، بعد أسابيع من تهديد واشنطن بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.
Just in
14 :51
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران ونعمل على اعتراضها
14 :51
عراقجي: كل موقع انطلق منه الهجوم الإسرائيلي الأميركي "هدف مشروع"
14 :45
شهود من رويترز: سماع دوي 3 انفجارات كبيرة على الأقل فوق منطقة دبي
14 :37
وكالة "تسنيم": موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه إسرائيل
14 :32
الجيش الإسرائيلي: موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل
14 :29
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول تتمة
