وزير الخارجية العماني لCBS: إيران وافقت على أنها لن تمتلك أبداً مواد نووية من شأنها صنع قنبلة ذرية
27 February 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
23 :55
المحكمة إالسرائيلية العليا تجمد قرار منع منظمات الإغاثة من العمل في غزة
23 :42
الخطوط الجوية التركية نفت إلغاء رحلات إلى إيران: مستمرة كما هو مخطّط له
23 :42
ترامب:
- نتفاوض مع إيران في الوقت الحالي ولكنهم لم يتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة
- على الإيرانيين أن يقولوا إنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا ولكنهم لا يستطيعون قول ذلك تماما
- لا تخصيب لليورانيوم ولو بنسبة 20 بالمئة
23 :36
الخارجية الأميركية:
- إيران مصنفة دولة راعية للاحتجاز غير القانوني
- على إيران الكفّ عن احتجاز رهائن وإطلاق جميع الأميركيّين المحتجزين
23 :34
وزير الخارجية العماني لقناة CBSالأمريكية: نصيحتي للرئيس ترامب أن يعطي المفاوضين المساحة الكافية ولا أعتقد أن أي أعمال أخرى ستزيد الأمر تعقيدا وتؤخر الحل
23 :19
الخارجية الأميركية: نكرر دعوة الأميركيين الموجودين في إيران المغادرة فورا ولا ينبغي لأي أمريكي السفر إلى إيران لأي سبب
