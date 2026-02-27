إيران تحضّ أفغانستان وباكستان على الامتناع عن خطوات تصعيدية
27 February 2026
دعت وزارة الخارجية الإيرانية كلا من أفغانستان وباكستان المجاورتين، إلى الامتناع عن أي خطوات تصعيدية، بعدما أعلنت إسلام آباد "حربا مفتوحة" على سلطات طالبان.
وجاء في بيان للوزارة أنها تجدد دعوتها الطرفين "إلى احترام وحدة أراضي كل منهما وسيادته الوطنية، والامتناع عن أي عمل من شأنه تصعيد التوتر والنزاع".
21 :58
تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق عدد من مناطق السلسلة الغربية في البقاع
21 :48
توقيف سوري أطلق النار على خلفية أفضلية مرور في بئر حسن تتمة
21 :44
الخطوط الجوية التركية: الادعاءات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات الجوية إلى إيران غير صحيحة ورحلاتنا المُسيّرة باتجاه إيران خلال النهار مستمرة
21 :42
لجنة الشباب والرياضة بحثت في آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي تتمة
21 :32
السيد: " فماذا بعد؟ .." تتمة
21 :29
الخارجية العمانية: المفاوضات بين واشنطن وطهران حققت تقدمًا رئيسيًا ومهمًا وغير مسبوق
