وزارة العدل الأميركية: واشنطن تسعى إلى مصادرة ناقلة نفط و1.8 مليون برميل من النفط الخام الموجه لدعم إيران وفنزويلا
27 February 2026
1 min ago
18 :59
وزارة الخارجية البريطانية: نقل عدد من أفراد الطاقم الدبلوماسي في "إسرائيل" إلى خارج تل أبيب
18 :54
نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" الشيخ علي الخطيب:
- لرئيس الجمهورية: نحن مع استراتيجية للأمن الوطني ولسنا من هواة حمل السلاح والتضحية بأبنائنا وإذا اضطُررنا لحمل السلاح بغياب الدولة إنما للدفاع عن أنفسنا ودفعنا أثماناً باهظة ودُمِّرت مدننا وندعو لحوار صادق
- نحن مع مشروع الدولة القوية التي تحمي حدودها وتصون سيادتها واستقلالها وتستغل كل عناصر القوة التي تمتلكها
18 :54
شو الوضع؟ حبس أنفاس وبث أجواء سلبية عن مفاوضات جنيف... ولبنان يتابع التحضيرات لمؤتمر باريس تتمة
18 :50
بالفيديو: "داهية" من لبنان.. ما قصته؟! تتمة
18 :36
خاص - جلسة نيابية في آذار.. الانتخابات بين تسوية التأجيل والتعديل تتمة
18 :33
وزارة الخارجية الأميركية:
-روبيو سيناقش مع الإسرائيليين مجموعة من الأولويات الإقليمية بينها إيران ولبنان
-الخارجية الأميركية تنفي سحب الموظفين العاملين في السفارة الأميركية في بغداد
مانشستر يونايتد يدفع "ثمناً باهظاً" للتخلص من مدربه البرتغالي
27 February 2026
شو الوضع؟ حبس أنفاس وبث أجواء سلبية عن مفاوضات جنيف... ولبنان يتابع التحضيرات لمؤتمر باريس
27 February 2026
بالفيديو: "داهية" من لبنان.. ما قصته؟!
27 February 2026
حيل يوتيوب الخفية.. 10 ميزات لتحسين تجربة المشاهدة
27 February 2026
EXCLUSIVE
خاص - جلسة نيابية في آذار.. الانتخابات بين تسوية التأجيل والتعديل
27 February 2026
تعرفوا على أكثر 10 سلع يشتريها العرب في رمضان
27 February 2026
احمِ أمعاءك.. 4 أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون!
27 February 2026
العماد هيكل استقبل السفير الفرنسي...وهذا ما تسلمه قائد الجيش!
27 February 2026
بالفيديو: العميل " الرخيص "!
27 February 2026
نقابة الفنادق بحثت مع وزيرة السياحة في حماية القطاع من المنافسة غير المشروعة للـ”Airbnb”
27 February 2026