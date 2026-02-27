سكاي نيوز عربية: تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تحقيق "تقدم جيد" في الجولة الثالثة من المباحثات مع الولايات المتحدة التي عُقدت أمس الخميس في جنيف، مشيرا إلى أنها ركزت على ملف طهران النووي ورفع العقوبات.



وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني: "حققنا تقدما جيدا وتطرقنا بجدية بالغة إلى عناصر الاتفاق، وذلك في المجال النووي وفي مجال العقوبات المفروضة علينا".



وأضاف عراقجي: "في ما يتعلّق باجتماعنا المقبل، الجولة الرابعة، تم الاتفاق على عقدها قريبا... ربما في غضون أقل من أسبوع من الآن".



وتابع قائلا: "قررنا أن الفرق التقنية ستبدأ الدراسات التقنية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الإثنين، وبمساعدة خبراء من تلك المنظمة".



واعتبر المسؤول الإيراني أن "مفاوضات اليوم كانت إحدى أهم المحادثات التي أجريناها مع الولايات المتحدة".



وشدد عراقجي على أنه "أُحرِز مزيد من التقدم في انخراطنا الدبلوماسي مع الولايات المتحدة".

