سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات
-
27 February 2026
-
14 secs ago
-
-
source: سكاي نيوز عربية
-
سكاي نيوز عربية: تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تحقيق "تقدم جيد" في الجولة الثالثة من المباحثات مع الولايات المتحدة التي عُقدت أمس الخميس في جنيف، مشيرا إلى أنها ركزت على ملف طهران النووي ورفع العقوبات.
وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني: "حققنا تقدما جيدا وتطرقنا بجدية بالغة إلى عناصر الاتفاق، وذلك في المجال النووي وفي مجال العقوبات المفروضة علينا".
وأضاف عراقجي: "في ما يتعلّق باجتماعنا المقبل، الجولة الرابعة، تم الاتفاق على عقدها قريبا... ربما في غضون أقل من أسبوع من الآن".
وتابع قائلا: "قررنا أن الفرق التقنية ستبدأ الدراسات التقنية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الإثنين، وبمساعدة خبراء من تلك المنظمة".
واعتبر المسؤول الإيراني أن "مفاوضات اليوم كانت إحدى أهم المحادثات التي أجريناها مع الولايات المتحدة".
وشدد عراقجي على أنه "أُحرِز مزيد من التقدم في انخراطنا الدبلوماسي مع الولايات المتحدة".
-
Just in
-
06 :29
البناء: مصادر نيابية: لماذا لم يصدر توضيح من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تستنكر تصريحات رجي؟ (البناء) تتمة
-
06 :20
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها (اللواء) تتمة
-
06 :10
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان (الأنباء) تتمة
-
06 :00
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعده (الديار) تتمة
-
05 :50
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان (نداء الوطن) تتمة
-
05 :40
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر (الأنباء) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران تحرزان «تقدماً»
-
كيف تتعامل حاملات الطائرات مع العواصف في البحر دون أن تفقد مقاتلاتها؟
-
فضيحة جنسية تهزّ واشنطن.. ما علاقة ترامب؟
-
قبل مواجهة طهران.. طائرات "شبح" أميركية إلى إسرائيل
-
هجوم إسرائيلي أولا.. سيناريو داخل إدارة ترامب لضرب إيران
-
روبيو: فنزويلا بحاجة إلى انتخابات نزيهة وديمقراطية
-
أميركا: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين في ميزوري
-
رئيسة المكسيك: لا خطر على المشجعين في كأس العالم 2026
-
مقتل 22 شخصاً على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
-
فرنسا تحل 4 جماعات من اليمين واليسار المتطرفين
-
يُرى بالعين المجردة.. خسوف قمري كلي في هذا التاريخ
-
خمسة قتلى بعملية طعن في ولاية واشنطن الأميركية
-
كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان مناورات عسكرية مشتركة في مارس
-
ترامب يوجه رسائل إلى إيران.. ويحذر من "خطر صاروخي"
-
بوتين: توجد معلومات حول استعدادات لتفجير خطي أنابيب الغاز في البحر الأسود
-
بعد سرقة اللّوفر... رئيسة المتحف تستقيل!
-
انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من جمهورية الدومينيكان بما فيها العاصمة
-
تحطم طائرة نقل طبي في الهند وعلى متنها 7 أشخاص
-
جريمة صادمة.. فتاة تقتل رجلين باستخدام ChatGPT
-
ترقية شقيقة زعيم كوريا الشمالية خلال مؤتمر حزب العمال الحاكم
-
-
Just in
-
06 :29
البناء: مصادر نيابية: لماذا لم يصدر توضيح من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تستنكر تصريحات رجي؟ (البناء) تتمة
-
06 :20
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها (اللواء) تتمة
-
06 :10
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان (الأنباء) تتمة
-
06 :00
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعده (الديار) تتمة
-
05 :50
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان (نداء الوطن) تتمة
-
05 :40
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر (الأنباء) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
البناء: مصادر نيابية: لماذا لم يصدر توضيح من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تستنكر تصريحات رجي؟
-
-
-
27 February 2026
-
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها
-
-
-
27 February 2026
-
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان
-
-
-
27 February 2026
-
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعدها
-
-
-
27 February 2026
-
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان
-
-
-
27 February 2026
-
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر
-
-
-
27 February 2026
-
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا
-
-
-
27 February 2026
-
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران تحرزان «تقدماً»
-
-
-
27 February 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
-
-
-
27 February 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
-
-
-
27 February 2026