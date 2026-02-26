فضيحة جنسية تهزّ واشنطن.. ما علاقة ترامب؟
26 February 2026
23 mins ago
source: tayyar.org
اتهم الديموقراطيون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ "أكبر عملية تستّر حكومي في التاريخ الحديث"، على خلفية تقارير تحدثت عن حجب وثائق مرتبطة بشكوى اعتداء جنسي تقدّمت بها امرأة ضد ترامب عندما كانت قاصرًا.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد نشرت ملايين الوثائق المتصلة بقضية المموّل جيفري إبستين، المدان بجرائم اتجار بقاصرات واعتداءات جنسية، وذلك بموجب قانون الشفافية الذي أُقرّ العام الماضي. غير أنّ الإذاعة الوطنية العامة NPR كشفت عن ثغرات في الوثائق المتعلقة بالشكوى المقدّمة ضد ترامب عام 2019.
10 :24
زيلنسكي: روسيا شنت الليلة الماضية حربا جديدة على البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية في كييف ودنيبرو
10 :20
لبنان يسجّل رقماً قياسياً في «غينيس» بأكبر مائدة إفطار جماعية (الشرق الأوسط) تتمة
10 :18
رسالة من "الحزب" الى الدولة! تتمة
10 :11
القصة الكاملة لعميل الموساد في أنصار... وهذا ما زوّد به الإسرائيليين! تتمة
10 :02
وكالة فارس: بدء الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في جنيف
10 :01
الرئيس الإيراني: نحترم الاحتجاج السلمي ولكن ما حصل في يناير الماضي كان محاولة لإسقاط النظام
10 :24
زيلنسكي: روسيا شنت الليلة الماضية حربا جديدة على البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية في كييف ودنيبرو
10 :20
لبنان يسجّل رقماً قياسياً في «غينيس» بأكبر مائدة إفطار جماعية (الشرق الأوسط) تتمة
10 :18
رسالة من "الحزب" الى الدولة! تتمة
10 :11
القصة الكاملة لعميل الموساد في أنصار... وهذا ما زوّد به الإسرائيليين! تتمة
10 :02
وكالة فارس: بدء الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في جنيف
10 :01
الرئيس الإيراني: نحترم الاحتجاج السلمي ولكن ما حصل في يناير الماضي كان محاولة لإسقاط النظام
لبنان يسجّل رقماً قياسياً في «غينيس» بأكبر مائدة إفطار جماعية
26 February 2026
رسالة من "الحزب" الى الدولة!
26 February 2026
القصة الكاملة لعميل الموساد في أنصار... وهذا ما زوّد به الإسرائيليين!
26 February 2026
ملفّات فارغة في مجلس الوزراء لبحث «الإصلاح الضريبي»: هل صدّقتم أن هناك إضراباً؟
26 February 2026
ارتفاع أسعار الذهب
26 February 2026
البريطانيون على موعد مع "الأمطار الدموية" المرعبة خلال أيام
26 February 2026
بري عن الانتخابات: لا تأجيل ولا تمديد
26 February 2026
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. ممثل شهير يرتبط بممثلة بعيدا من الأضواء
26 February 2026
بسبب استمرار استهداف المسيحيين.. وقفة احتجاجية في باب توما!
26 February 2026
كواليس - الثمن القواتي لرأسَيّ رجّي وصدّي!
26 February 2026