يُرى بالعين المجردة.. خسوف قمري كلي في هذا التاريخ
-
25 February 2026
-
7 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
يستعد هواة الفلك حول العالم لمتابعة خسوف قمري كلي في "3 آذار 2026"، يُعرف بـ"القمر الدموي"، إذ يميل لون القمر إلى الأحمر أو النحاس الداكن عند مروره في ظل الأرض خلال اكتماله.
وتُعد هذه الظاهرة من أبرز الأحداث الفلكية المرتقبة، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة من دون معدات خاصة، ما يجعلها محط اهتمام واسع لدى مراقبي السماء وعشاق الظواهر الفلكية.
-
Just in
-
15 :25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولًا إلى الزلقا
-
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
-
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
-
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
-
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
-
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
-
-
Other stories
-
-
-
خمسة قتلى بعملية طعن في ولاية واشنطن الأميركية
-
كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان مناورات عسكرية مشتركة في مارس
-
ترامب يوجه رسائل إلى إيران.. ويحذر من "خطر صاروخي"
-
بوتين: توجد معلومات حول استعدادات لتفجير خطي أنابيب الغاز في البحر الأسود
-
بعد سرقة اللّوفر... رئيسة المتحف تستقيل!
-
انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من جمهورية الدومينيكان بما فيها العاصمة
-
تحطم طائرة نقل طبي في الهند وعلى متنها 7 أشخاص
-
جريمة صادمة.. فتاة تقتل رجلين باستخدام ChatGPT
-
ترقية شقيقة زعيم كوريا الشمالية خلال مؤتمر حزب العمال الحاكم
-
ثعبان داخل محطة قطار... شاهدوا كيف تصرف الركاب! (فيديو)
-
اعتقال السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون لعلاقته بإبستين
-
فرنسا تقيد صلاحيات السفير الأميركي.. ما القصة؟
-
مسؤول إسرائيلي: هجوم أميركا على إيران بات وشيكاً
-
تداعيات قضية إبستين تعصف ببريطانيا.. إخلاء سبيل وزير سابق
-
"صليب معقوف" يثير القلق داخل مقر عسكري أميركي
-
رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب بشأن إيران.. وهذا ما جاء بها
-
ترامب يحذر إيران: "يوم سيئ للغاية"..!
-
الشرق الأوسط السعودية: المالكي يتحدى واشنطن: مستمر إلى النهاية
-
15 قتيلا بينهم سبعة قٌصَّر في تحطًّم مروحية عسكرية في البيرو!
-
اعتقال السفير البريطاني السابق!
-
-
Just in
-
15 :25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولًا إلى الزلقا
-
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
-
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
-
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
-
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
-
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
«إن بي إيه»: دورانت لا يستبعد المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس
-
-
25 February 2026
-
عطالله: التشريع مسؤولية
-
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض...
-
-
-
25 February 2026
-
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي
-
-
-
25 February 2026
-
أميركا: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين في ميزوري
-
-
-
25 February 2026
-
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة!
-
-
-
25 February 2026
-
إليكم هذا الخبر بشأن رواتب القطاع العام...
-
-
-
25 February 2026
-
الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
بالفيديو: عماد رزق في "برنامج شو الوضع" يفجرها بصراحة: أؤكد ما في حرب! ويلي رح يعمل انتخابات ستفرض عليه عقوبات!
-
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - رجّي في جنيف: ربْط الأزمات بنزع السلاح يثير نقاشًا!
-
-
-
25 February 2026