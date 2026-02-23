لقيَ 15 شخصا بينهم سبعة قاصرين وضابط برتبة عقيد حتفهم في البيرو بتحطّم مروحية عسكرية فُقد أثرها الأحد في منطقة أريكويبا بجنوب الدولة الأميركية اللاتينية.



وأوضحت القوات الجوية في بيان أن "دوريات القوات الخاصة والشرطة تمكّنت بعد تكثيف عمليات البحث من تحديد موقع المروحية من طراز +إم آي-17+ التي فُقِد الاتصال اللاسلكي بها بعد ظهر الأحد".



واشارت الى ان "فرق الإنقاذ أكدت مقتل أفراد الطاقم الأربعة، إضافة إلى الركاب الأحد عشر الذين كانوا في المروحية".



وأظهرت قائمة الركاب وجود أربعة بالغين، من بينهم عقيد في سلاح الجو، بالإضافة إلى سبعة دون الثامنة عشرة، من بينهم طفل يبلغ ثلاث سنوات.



وأشارت القوات الجوية إلى أن "المروحية كانت تنفذ عمليات إنقاذ لضحايا الفيضانات في أريكويبا".



وأُبلِغ عن اختفاء المروحية الروسية الصنع بعد ظهر الأحد على إثر إقلاعها من مدينة بيسكو في إقليم إيكا باتجاه تشالا في إقليم أريكويبا، على بُعد نحو 1100 كيلومتر جنوب ليما.



وعثر المُنقذون على حطام الطائرة بالقرب من تشالا بييخو، وهي بلدة قريبة من ساحل المحيط الهادئ في أريكويبا.