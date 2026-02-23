رئيس وزراء سلوفاكيا اعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا
23 February 2026
source: tayyar.org
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو تعليق إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا بسبب انقطاع إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا الذي يمر عبر الأراضي الأوكرانية.
وقال فيكو في رسالة مصورة نُشرت على "فيسبوك "وأُرسلت إلى وسائل الإعلام: "نظرا لخطورة الوضع وحالة الطوارئ النفطية المعلنة في سلوفاكيا، فإننا مضطرون إلى الرد بالمثل فورا عبر هذا الإجراء الأول. وسيُرفع التعليق بمجرد استئناف عبور النفط إلى سلوفاكيا. وإلا، فسنرد بالمثل بإجراءات أخرى".
