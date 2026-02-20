ترامب يعلق على اعتقال الأمير السابق أندرو.. ماذا قال؟
source: Skynews
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اعتقال الأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن ويندسور "سيئ للغاية" بالنسبة للأسرة الملكية.
وجاءت تصريحات ترامب بعد توقيف الأمير السابق للاشتباه في ارتكابه مخالفات أثناء أداء مهام منصبه العام، بسبب علاقته برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.
وفي حديثه إلى الصحفيين أثناء سفره إلى جورجيا لحضور فعالية، أشاد ترامب بالملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا شقيق أندرو، وقال إنه "سيأتي إلى بلادنا قريبا جدا".
وقال الرئيس الأميركي إن اعتقال أندرو "أمر مخز"، وأضاف: "أعتقد أنه أمر محزن للغاية. أعتقد أنه أمر سيئ للغاية بالنسبة للأسرة الملكية".
وأضاف: "عندما أرى ذلك، إنه أمر محزن للغاية. أن أرى ذلك وأن أرى ما يحدث مع شقيقه الذي من الواضح أنه سيأتي إلى بلادنا قريبا جدا. وهو رجل رائع، الملك، لذلك أعتقد أنه أمر محزن للغاية".
وألقي القبض على أندرو صباح الخميس، لكن أطلق سراحه على ذمة التحقيقات.
ويواجه الأمير السابق، الذي أصبح أول أمير بارز في التاريخ الحديث يتم اعتقاله، اتهاما بمشاركة معلومات حساسة مع إبستين أثناء عمله مبعوثا تجاريا للمملكة المتحدة.
وتم تصوير أندرو وهو متكئ في المقعد الخلفي لمركبة مساء الخميس، أثناء مغادرته مركز شرطة في نورفولك.
