طائرة سرية هبطت في مطار بن غوريون أمس!
20 February 2026
14 secs ago
source: tayyar.org
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن طائرة سرية تابعة لوحدة العمليات الخاصة الأميركية هبطت في مطار بن غوريون أمس
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل تستعد لسيناريوهات مختلفة منها أن تبادر إيران إلى شن هجوم عليها.
Just in
09 :34
كان مذهولاً... شاهدوا الصور الأولى للأمير أندرو بعد مُغادرته مركز الشرطة تتمة
09 :29
وكالة "تسنيم" عن وزير النفط الإيراني: التعاون النفطي بين إيران والولايات المتحدة ممكن
09 :21
المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي: عززنا الانتشار ورفعنا حالة التأهب على خط التماس بالضفة الغربية
09 :19
إعلام روسي: جهاز الأمن الفيدرالي يعلن إحباط هجوم مسلح في مدينة ستافروبول وتحييد المنفذ واعتقاله
09 :17
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات.. هكذا أصبحت! تتمة
09 :04
وزارة الدفاع الأوكرانية: أسقطنا 107 طائرات مسيرة روسية من أصل 128 أطلقتها موسكو على مناطق عدة منذ الليلة الماضية
