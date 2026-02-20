



أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن طائرة سرية تابعة لوحدة العمليات الخاصة الأميركية هبطت في مطار بن غوريون أمس



وأشارت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل تستعد لسيناريوهات مختلفة منها أن تبادر إيران إلى شن هجوم عليها.