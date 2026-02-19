اعتقلت الشرطة البريطانية الأمير ‌السابق أندرو، حسبما ذكرت هيئة ​الإذاعة البريطانية (‌بي بي سي) ‌الخميس.



وجاء الاعتقال بسبب "الاشتباه ⁠في ‌ارتكابه ⁠سوء سلوك حين ⁠كان ​يتولى ⁠منصبا عاما".

