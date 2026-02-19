اعتقال الأمير السابق أندرو شقيق ملك بريطانيا
19 February 2026
22 mins ago
source: Skynews
اعتقلت الشرطة البريطانية الأمير السابق أندرو، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الخميس.
وجاء الاعتقال بسبب "الاشتباه في ارتكابه سوء سلوك حين كان يتولى منصبا عاما".
13 :35
المفوضية الأوروبية: لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا دون أوروبا وننسق بشكل دائم مع أوكرانيا والولايات المتحدة
13 :33
في أول أيام رمضان.. وفاة فنان شاب بعد تعرّضه لأزمة صحية (صورة) تتمة
13 :29
الرئيس الفرنسي ماكرون من نيودلهي: الهند تريد المشاركة في تصنيع مقاتلات "رافال"
13 :07
"رويترز" عن مصادر استخباراتية أوروبية: أجواء تشاؤمية بشأن القدرة على إبرام اتفاق سلام لأوكرانيا هذا العام
13 :03
الأمم المتحدة: مقتل 15 طفلاً بهجوم بمسيرة في غرب كردفان بالسودان
12 :41
6 أسباب تجعل الحرب على إيران "وشيكة" (Skynews) تتمة
