الجيش الأميركي يبلغ ترامب جاهزيته لضرب إيران ابتداء من السبت
19 February 2026
11 mins ago
source: Skynews
أبلغ كبار مسؤولي الأمن القومي الرئيس دونالد ترامب أن الجيش الأميركي بات جاهزا لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران في أقرب وقت، قد يبدأ اعتبارا من السبت، لكن الإطار الزمني لأي تحرك عسكري قد يمتد إلى ما بعد نهاية الأسبوع، وفق ما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصادر مطلعة على المشاورات.
وأكد المسؤولون أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن تنفيذ الضربة، فيما وصفت النقاشات داخل البيت الأبيض بأنها مستمرة ومتغيرة، مع تقييم دقيق لمخاطر التصعيد والانعكاسات السياسية والعسكرية سواء في حال التحرك أو الامتناع عنه.
وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، يعيد البنتاغون تموضع عدد من الأفراد العسكريين مؤقتا خارج منطقة الشرق الأوسط، إلى أوروبا أو إلى داخل الولايات المتحدة، تحسبا لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية أو تعرض القوات الأميركية لهجمات مضادة من جانب إيران، وفق شبكة سي بي إس.
وأوضح أحد المصادر أن هذا الإجراء يندرج ضمن الخطوات الاحترازية المعتادة قبل أي نشاط عسكري ولا يعني بالضرورة أن الهجوم بات وشيكا.
وقال مصدر مطلع إن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتزم زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال نحو أسبوعين لمواصلة المشاورات بشأن التطورات الإقليمية.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن هناك "أسبابا وحججا كثيرة يمكن أن تبرر ضربة ضد إيران"، لكنها شددت على أن "الدبلوماسية هي الخيار الأول للرئيس".
وأضافت: "سيكون من الحكمة جدا أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الرئيس ترامب ومع إدارته".
وكانت الولايات المتحدة قد نشرت بالفعل مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن في المنطقة، فيما كانت حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد في طريقها إلى الشرق الأوسط، وقد أظهرت بيانات تتبع الملاحة البحرية أنها كانت قبالة سواحل غرب أفريقيا حتى الأربعاء.
وعقدت في جنيف محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة، ركزت على البرنامج النووي الإيراني، واستمرت عدة ساعات. وقالت الإدارة الأميركية إن بعض التقدم قد تحقق، غير أن ليفيت أكدت أن الطرفين "لا يزالان بعيدين جدا عن بعض القضايا".
ومن المتوقع أن يقدم الجانب الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين مقترحات أكثر تفصيلا لتقليص فجوة الخلافات.
