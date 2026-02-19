ترامب يهدد وإسرائيل تستعد!
19 February 2026
40 mins ago
source: tayyar.org
أكد البيت الأبيض، أنه سيكون "من الحكمة" أن تبرم إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة، بينما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً إلى خيار التحرك العسكري ضد طهران. وفي تغريدة على منصة "تروث سوشال"، قال ترامب: "إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق، فقد يصبح من الضروري أن تستخدم الولايات المتحدة دييغو غارسيا، وكذلك القاعدة الجوية الواقعة في فيرفورد"، محذراً بريطانيا من التخلي عن جزر تشاغوس في المحيط الهندي، ومشيراً إلى أن قاعدة دييغو غارسيا قد تكون ضرورية "للقضاء على هجوم محتمل من نظام شديد الاضطراب وخطير".
وذكر البيت الأبيض، في تصريحات صحفية، لوكالة "رويترز" أن المحادثات التي جرت مع إيران هذا الأسبوع في جنيف أحرزت "تقدماً محدوداً"، مشيراً إلى استمرار وجود فجوات حول بعض القضايا.
