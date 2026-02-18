بالفيديو: تصادم مروع بين أكثر من 30 مركبة..!
18 February 2026
source: tayyar.org
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في حادث تصادم جماعي شمل أكثر من 30 مركبة على طريق سريع في ولاية كولورادو الأميركية، بعدما تسببت عاصفة ترابية في انعدام الرؤية أمام السائقين.
ووفقًا لشرطة الولاية، وقع الحادث الثلاثاء قرابة الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي على الطريق السريع رقم 25 جنوب مدينة بويبلو.
وأوضحت أن الرياح العاتية أثارت سحبا كثيفة من الغبار، ما أدى إلى ظاهرة "انعدام الرؤية البني" حيث يجد السائقون أنفسهم فجأة وسط ظروف رؤية شبه معدومة.
At least four people have died in a crash involving about 30 vehicles south of Pueblo on Interstate 25. Colorado State Patrol said that both semis and personal vehicles were involved in the crash. https://t.co/2Zqmezds0K pic.twitter.com/hy5VQCXmnA— Denver7 News (@DenverChannel) February 17, 2026
