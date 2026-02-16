إغلاق متحف اللوفر في باريس... والسبب؟

A + A -

أغلق اللوفر في باريس، المتحف الأكثر استقطابا للزائرين في العالم، جزئيا الاثنين بسبب إضراب دعا إليه موظفوه احتجاجا على ظروف عملهم.وأجبر الإضراب المتحف على فتح أبوابه "جزئيا" فقط، واقتصرت تجربة الزائرين خلال هذا النهار على معاينة "الروائع الفنية" التي تشمل لوحة الموناليزا وتمثال فينوس ميلو، بحسب متحدث باسم المتحف.وينظّم الإضراب الذي بدأ في 15 كانون الأول للتنديد بظروف عمل موظفي المتحف، لا سيما نقص الموظفين والتفاوت في الأجور مقارنة بغيرهم من موظفي وزارة الثقافة الفرنسية.ومنذ بدء الإضراب، أُغلق متحف اللوفر بشكل تام أربع مرات، فيما فُتحت قاعات العرض جزئيا أربع مرات أخرى (بما يشمل هذا الاثنين).والخميس، أعلن المتحف الذي تعرّض لسرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو في 19 تشرين الأول، أنه كان هدفا لعملية احتيال واسعة النطاق في بيع التذاكر أسفرت عن خسائر تجاوزت 10 ملايين يورو.كما تسبب تسرب للمياه الجمعة في إتلاف سقف مزخرف يعود للقرن التاسع عشر، ما دفع إلى إغلاق بعض القاعات مؤقتا.