شلل رقمي مفاجئ… عطل عالمي يضرب "إكس"!

A + A -

تعرّضت منصة X، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، لعطل تقني واسع النطاق يوم الإثنين، أدى إلى انقطاع الخدمة عن آلاف المستخدمين في عدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند.

ووفقًا لموقع Downdetector المتخصص في رصد الأعطال التقنية، ارتفع عدد بلاغات المستخدمين إلى أكثر من 25,000 بلاغ قرابة الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، في مؤشر على اتساع رقعة العطل وتأثيره على الخدمة عالميًا.

ولم تُعرف حتى الآن الأسباب المباشرة لهذا الانقطاع، في وقت لم تصدر فيه المنصة أي تعليق رسمي يوضح ملابسات الخلل أو مدته المتوقعة.