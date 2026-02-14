living cost indicators
روبيو: الولايات المتحدة برئاسة ترامب تريد قيادة "ترميم" النظام العالمي

14
FEBRUARY
2026
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ الولايات المتحدة تريد في عهد الرئيس دونالد ترامب أن تقود "التجديد والترميم" العالميين.
     
وقال روبيو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: "الولايات المتحدة مدفوعة برؤية لمستقبل فخور وذي سيادة وحيوية تضاهيان ماضي حضارتنا". وأضاف: "بينما نحن مستعدون، إذا لزم الأمر، للقيام بذلك بمفردنا، فإننا نفضل ونأمل أن نفعل ذلك معكم، أصدقائنا هنا في أوروبا".
 
وأكد أنّ الولايات المتحدة لا تسعى إلى "الانفصال" عن الاتحاد الأوروبي بل إلى "تحفيز" التحالف بينهما.

كما أعلن روبيو أنّ الولايات المتحدة لا تسعى إلى "تقسيم" الحلف الأطلسي بل إلى "تحفيزه". وقال: "لا نسعى إلى التقسيم، بل إلى تحفيز صداقة قديمة وتجديد أعظم حضارة في تاريخ البشرية"، مضيفا: "ما نريده هو حلف متجدّد القوّة".

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنه لا يعلم إن كانت روسيا جدية في نيتها وضع حد للحرب في أوكرانيا، في وقت تواصل واشنطن ضغوطها للتوصل الى اتفاق سلام بين البلدين.
