living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صراع نفوذ وتشابكات أمنية معقّدة وتنافس حاد داخل الجيش...سهيل الحسن كان يخشى من التعرّض للاغتيال من قبل الأسد

13
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تفتح التسريبات التي بثّتها قناة "العربية" الباب أمام إعادة قراءة معمّقة لبنية النظام السوري السابق، وما كان يعتمل داخله من صراعات نفوذ حادّة وتشابكات أمنية معقّدة امتدّت من دمشق إلى موسكو وطهران، في ظل تحالفات هشّة وثقة متآكلة داخل الدائرة الضيّقة للسلطة.


أظهرت هذه التسريبات أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد كان يخشى احتمال أن يحلّ العميد سهيل الحسن، المعروف بلقب "النمر"، مكانه في السلطة، في إطار مقاربة اعتمدها الأسد قائمة على إقصاء كل من يُنظر إليه كخطر محتمل.


وبحسب ما ورد في هذه التسريبات، نقلًا عن الإعلامي الموالي للنظام شادي حلوة، فإن المستشارة الإعلامية الراحلة لونا الشبل كانت ترى أن "النمر" يطمح إلى منصب الرئاسة، وقد قامت بمنع ظهوره على وسائل الإعلام الرسمية.


كما أشارت المعطيات إلى أن سهيل الحسن كان يعبّر في مجالسه الضيّقة عن خشيته من التعرّض للاغتيال من قبل الأسد، في ظل تصاعد منسوب الشك داخل الدائرة المقرّبة من الحكم.



وفي السياق العسكري، بيّنت التسريبات أن "النمر" كان يتمتّع بدعم مباشر من الجيش الروسي، إلى حدّ أن الطيران الروسي كان يتحرّك بأوامر منه خلال العمليات العسكرية. ووفق المعلومات نفسها، فإن الحسن كان صاحب فكرة استخدام "البراميل المتفجرة"، التي كان الطيران يلقي بعضها بأوزان تصل إلى طن، إضافة إلى استقطابه مقاتلين عبر جمعية "البستان" الخيرية.



وفي المقابل، نقل شادي حلوة أن سهيل الحسن كان يكنّ كراهية للإيرانيين، في وقت تحدّثت فيه التسريبات عن وجود عدد من كبار ضباط النظام السوري السابق في كلّ من إيران وروسيا.



وعلى مستوى الصراعات الداخلية، أفادت التسريبات بوجود عداوة مباشرة بين "النمر" وماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق، وسط تنافس حاد داخل المؤسسة العسكرية. كما أظهرت أن بشار الأسد لم يكن على علم بقوة علاقة سهيل الحسن مع الروس، ولا بوجوده في لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم.



في المقابل، بيّنت المعلومات أن سهيل الحسن نفسه لم يكن يعلم بوجود الأسد خلال ذلك اللقاء مع بوتين، في مشهد عكس مستوى التعقيد والسرّية داخل دوائر القرار.



وفي تفصيل إضافي، كشف شادي حلوة عن تفاصيل لقائه الأول بسهيل الحسن عندما كان الأخير برتبة عقيد، مشيرًا إلى انتقاله من تنفيذ مهام خاصة ضمن المخابرات الجوية إلى إدارة ملف المظاهرات عقب اندلاع الأحداث في سوريا. وأوضح أن الحسن، الذي عُرف لاحقًا بلقب "النمر"، كان يُلقّب أيضًا بـ"الهواء الأصفر"، وأن صعوده جاء في مرحلة مفصلية من تطورات المشهد السوري.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout