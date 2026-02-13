إطلاق نار في جامعة يخلف قتيلين وجريحا

A + A -

قال مسؤولون ​بجامعة ولاية ساوث كارولاينا الأميركية، في بيان، ​إن شخصين قتلا ⁠وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار مساء أمس الخميس في سكن طلابي مما أدى إلى إغلاق الحرم الجامعي.ووفقا ​للبيان المنشور على صفحة الجامعة على فيسبوك، ‌وقع إطلاق النار حوالي الساعة 9:15 مساء بالتوقيت المحلي في ‌شقة ‌بمجمع هيوجين سويتس السكني للطلاب.ولم تتوفر بعد تفاصيل رسمية إضافية، بما في ذلك ما إذا كان الجاني لا يزال طليقا.وذكر ‌البيان "لم يؤكد مسؤولو ‌الجامعة ⁠بعد هوية القتيلين أو حالة المصاب".وتعد جامعة ساوث كارولاينا، التي يتجاوز عدد الطلاب المسجلين فيها 3000 طالب، ⁠واحدة ‌من جامعتين تاريخيتين لأصحاب البشرة الداكنة في ⁠أورانجبرغ، وهي مدينة تقع على ضفاف ⁠النهر وتبعد حوالي 64 كيلومترا جنوب شرقي كولومبيا عاصمة ​الولاية. والجامعة ⁠الأخرى هي جامعة ​كلافلين.وقال شخص أجاب على الهاتف في مكتب السلامة العامة بالجامعة مساء أمس ​الخميس إنه لا يحق له تقديم أي معلومات عن الواقعة.وقالت الجامعة إنها طلبت من قسم إنفاذ القانون بالولاية التحقيق ​في ‌إطلاق النار، وإن دروس اليوم الجمعة ألغيت.