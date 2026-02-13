living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فضيحة مدوية.. جندي كشف موعد ضرب إيران على موقع للمقامرة!

13
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في حادثة غريبة أثارت ضجة في إسرائيل، أقدم جندي احتياط على استعمال معلومات سرية وحساسة من أجل المقامرة، وكسب أرباح مادية عبر موقع للمراهنة.

فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس أن اتهامات وجهت إلى مواطن وجندي احتياط للاشتباه في استخدامهما معلومات سرية للمراهنة على عمليات عسكرية عبر موقع "بولي ماركت" الإلكتروني.

وذكرت وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة الإسرائيلية في بيان أنه جرى إلقاء القبض بعد عملية مشتركة على عدد من المشتبه بهم في الآونة الأخيرة للاشتباه في أنهم قاموا بالمقامرة على الموقع، وفق رويترز.

كما أضافت أنه يُشتبه "أن ذلك استند إلى معلومات سرية اطلع عليها جنود الاحتياط أثناء تأدية واجباتهم العسكرية".

يوم ضرب إيران
إلى ذلك، قرر مكتب المدعي العام توجيه اتهامات إليهما بارتكاب جرائم أمنية خطيرة وكذلك اتهامات تتعلق برشاوى وعرقلة سير العدالة.

فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن القضية مرتبطة على الأرجح بتحقيق يتعلق برهان مستخدم مجهول على أن إسرائيل ستقصف إيران يوم الجمعة الذي قصفتها فيه خلال يونيو 2025.

خطر أحمر
رغم أن الجيش الإسرائيلي أكد أن "نتائج التحقيق أشارت إلى عدم حدوث أي ضرر عملياتي". لكنه قال إن هناك "إخفاقا أخلاقيا خطيرا وتجاوزا واضحا لخط أحمر، وهو ما لا يتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي وما هو متوقع من أفراده".

كما أضاف أن إجراءات جنائية وتأديبية ستتخذ ضد أي طرف تثبت مشاركته في مثل هذه الأفعال.

فيما لم تتوفر تفاصيل أخرى عن التحقيق، أو هويات الضالعين في الأمر بموجب حظر للنشر تفرضه السلطات الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل كانت قصفت الداخل الإيراني بشكل مفاجئ يوم الجمعة 13 يونيو الماضي، فيما كان يرتقب أن تعقد جولة سادسة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن في مسقط، ما شكل هجوما مباغتا للسطات الإيرانية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout