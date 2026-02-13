بعد التحذير.. ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط

A + A -

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" وسفن قتالية مرافقة إلى منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصعيدًا عسكريًا لافتًا في المنطقة.وبحسب المسؤولين، فقد تم إبلاغ طاقم حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" بقرار نشرها، تمهيدًا لتحركها نحو مسرح العمليات في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.وأوضح التقرير أن "جيرالد فورد" ستنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس إبراهام لينكولن" الموجودة حاليًا في منطقة الخليج، ما يعني تعزيز الوجود البحري الأميركي عبر مجموعتي حاملة طائرات في نطاق جغرافي واحد.ويأتي هذا التحرك في سياق ترتيبات عسكرية أميركية متواصلة في المنطقة، وسط توترات إقليمية متصاعدة، حيث يُنظر إلى نشر حاملات الطائرات باعتباره مؤشرًا على مستوى الجاهزية والردع الذي تسعى واشنطن إلى تكريسه في الشرق الأوسط.تحذير ترامبوكان ترامب قد نشر على "تروث سوشيال" تقريراً لصحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن استعداد البنتاغون لإرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط.وأرفق ترامب منشوره على موقع "تروث سوشيال" بتعليق: "البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط".والخميس، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران "ممكن" خلال الشهر المقبل.وذكر ترامب، في تصريحات للصحافيين رداً على سؤال بشأن الإطار الزمني للتوصل إلى اتفاق مع إيران: "أعتقد خلال الشهر المقبل تقريباً، شيء من هذا القبيل. لا ينبغي أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً. يجب أن يوافقوا بسرعة كبيرة.وحذر ترامب إيران من أنه "لا بد من إبرام اتفاق"، وإن الأمر سيكون مؤلماً إذا لم يتم التوصل لاتفاق.لقاء ترامب ونتنياهووفي وقت سابق، قال ترامب إن اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كان جيداً للغاية"، معتبراً أن الأخير "يتفهم الأمر"، في إشارة إلى المفاوضات مع إيران.وأوضح ترامب: "عقدنا اجتماعاً جيداً للغاية (الأربعاء) مع نتنياهو، وهو يتفهم الأمر. لكن القرار في النهاية يعود إليّ. وإذا لم يكن الاتفاق مع إيران اتفاقاً عادلاً جداً وجيداً جداً، فأعتقد أن الفترة المقبلة ستكون صعبة للغاية".