روسيا اليوم: زيلينسكي قد يتخلى عن الجزء الشرقي من دونيتسك

روسيا اليوم: ذكرت مجلة "ذا أتلانتيك" أن فلاديمير زيلينسكي قد يكون مستعدا للتخلي عن الجزء الشرقي من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في التقرير: "أفاد اثنان من مستشاريه بأن أوكرانيا قد تكون مستعدة لتقديم أقسى تنازل ممكن، يتمثل في التخلي عن السيطرة على أراض في الشرق".

وبحسب وسائل الإعلام، يخشى المقربون من زيلينسكي أن يضيق الباب سريعا أمام التوصل إلى اتفاق مع روسيا، محذرين من أنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع بحلول فصل الربيع، فإن أوكرانيا قد تواجه سنوات من القتال الممتد.

في المقابل، أشارت المجلة إلى أن زيلينسكي نفسه صرح بأنه يفضل استمرار العمليات العسكرية على التوقيع على "سلام سيئ".



وأضاف التقرير نقلا عن زيلينسكي أن الأخير "يفضل ألا يوقع أي اتفاق (سلام) على الإطلاق".

