كندا.. مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدرسة ثانوية

11
FEBRUARY
2026
قالت السلطات الكندية الثلاثاء "بالتوقيت المحلي" إن حادث إطلاق نار في مدرسة بكولومبيا البريطانية أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم المشتبه به، وعُثر على شخصين آخرين مقتولين في منزل يعتقد أنه له صلة بالحادث.

وذكرت الشرطة الملكية الكندية أن أكثر من 25 شخصا أصيبوا بجروح، بينهم اثنان في حالة حرجة، بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة تامبلر ريدج الثانوية. وأضافت الشرطة في بيان أنه "كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا.

كما عُثر على شخص يُعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية". وطلبت الشرطة من سكان تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، البقاء في منازلهم حيث يتم نشر موارد شرطية إضافية في المنطقة من المناطق المجاورة. وأعلنت مديرية مدارس منطقة بيس ريفر ساوث عن إغلاق مؤقت، وتأمين المدرسة الثانوية والابتدائية في البلدة، كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب.

وتقع بلدة تامبلر ريدج على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. جدير بالذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس تعد نادرة في كندا.
Skynews
