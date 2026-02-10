living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قبل إقلاعها بدقائق.. هذا ما حصل داخل طائرة نتنياهو!

10
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد الصحافي الإسرائيلي عميحاي ستاين بأنّه، في اللحظات الأخيرة قبل التوجّه إلى واشنطن، تمّ إنزال صحافي يعمل لصالح قناة "روسيا اليوم" من طائرة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب “مراجعة أمنية مفاجئة”.

وأوضح ستاين، في تدوينة عبر منصة “اكس”، أنّ صحافيًا إسرائيليًا روسيًا مستقلًا يعمل لصالح قناة "روسيا اليوم" أُنزِل من طائرة نتنياهو المتجهة إلى واشنطن قبل لحظات من إقلاعها، وأُبلغ بعدم السماح له بالانضمام إلى رحلة “جناح صهيون”. وأضاف أنّ المنع حصل عند وصول الصحافي إلى ساحة وقوف الطائرات حيث كانت الطائرة رابضة.

من جهته، أعلن مكتب رئيس وزراء العدو أنّ “المسؤولين عن الأمن قرروا عدم الموافقة على انضمام الصحافي إلى رحلة رئيس الوزراء المتجهة إلى واشنطن، لأسباب أمنية لا يمكن تحديدها في هذه المرحلة”. وأشار جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى أنّه، ووفق مهامه القانونية، يتولى حماية رئيس الوزراء واتخاذ القرارات اللازمة للحد من المخاطر التي قد يتعرّض لها، من دون التطرّق إلى الأسباب الكامنة وراء هذه القرارات.

وبحسب الصحافي الإسرائيلي، تمت الموافقة على انضمام كوليوخين ضمن الوفد الصحافي.

وكان نتنياهو قد غادر، الثلاثاء، متوجّهًا إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أوضح قبل المغادرة أنّ النقاش سيركّز على قطاع غزة والوضع الإقليمي، ولا سيما إيران، لافتًا إلى أنّه سيعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع طهران “مهمّة لمن يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط”.

وأفادت مصادر مقرّبة من نتنياهو بأنّه من المتوقّع أن يعرض أمام ترامب معلومات تتعلّق بإعادة إيران بناء برنامجها الصاروخي الباليستي، في حين يرى بعض المسؤولين الأميركيين أنّ رئيس حكومة العدو الإسرائيلي يميل إلى خيار شنّ هجوم على إيران، ويسعى لدفع هذا الخيار خلال زيارته.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout