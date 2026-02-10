قبل إقلاعها بدقائق.. هذا ما حصل داخل طائرة نتنياهو!

A + A -

أفاد الصحافي الإسرائيلي عميحاي ستاين بأنّه، في اللحظات الأخيرة قبل التوجّه إلى واشنطن، تمّ إنزال صحافي يعمل لصالح قناة "روسيا اليوم" من طائرة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب “مراجعة أمنية مفاجئة”.وأوضح ستاين، في تدوينة عبر منصة “اكس”، أنّ صحافيًا إسرائيليًا روسيًا مستقلًا يعمل لصالح قناة "روسيا اليوم" أُنزِل من طائرة نتنياهو المتجهة إلى واشنطن قبل لحظات من إقلاعها، وأُبلغ بعدم السماح له بالانضمام إلى رحلة “جناح صهيون”. وأضاف أنّ المنع حصل عند وصول الصحافي إلى ساحة وقوف الطائرات حيث كانت الطائرة رابضة.من جهته، أعلن مكتب رئيس وزراء العدو أنّ “المسؤولين عن الأمن قرروا عدم الموافقة على انضمام الصحافي إلى رحلة رئيس الوزراء المتجهة إلى واشنطن، لأسباب أمنية لا يمكن تحديدها في هذه المرحلة”. وأشار جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى أنّه، ووفق مهامه القانونية، يتولى حماية رئيس الوزراء واتخاذ القرارات اللازمة للحد من المخاطر التي قد يتعرّض لها، من دون التطرّق إلى الأسباب الكامنة وراء هذه القرارات.وبحسب الصحافي الإسرائيلي، تمت الموافقة على انضمام كوليوخين ضمن الوفد الصحافي.وكان نتنياهو قد غادر، الثلاثاء، متوجّهًا إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أوضح قبل المغادرة أنّ النقاش سيركّز على قطاع غزة والوضع الإقليمي، ولا سيما إيران، لافتًا إلى أنّه سيعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع طهران “مهمّة لمن يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط”.وأفادت مصادر مقرّبة من نتنياهو بأنّه من المتوقّع أن يعرض أمام ترامب معلومات تتعلّق بإعادة إيران بناء برنامجها الصاروخي الباليستي، في حين يرى بعض المسؤولين الأميركيين أنّ رئيس حكومة العدو الإسرائيلي يميل إلى خيار شنّ هجوم على إيران، ويسعى لدفع هذا الخيار خلال زيارته.