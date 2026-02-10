زلزال عنيف يهدّد العالم... بعد أيام قليلة من شباط الجاري! (فيديو)

A + A -

جدّد الباحث الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس تحذيراته من احتمال وقوع نشاط زلزالي خلال الأيام المقبلة، داعياً إلى الحذر بين 13 و15 من الشهر الجاري.

وفي مقطع نشره عبر قناته على يوتيوب، أشار إلى أن الفترة المذكورة قد تشهد "تطوراً غير متوقع"، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه باقتران القمر بالأرض وكوكب المشتري، ضمن ما يسميه "هندسة الكواكب" وتأثيرها على النشاط الزلزالي.

هوغربيتس يرأس مؤسسة SSGEOS التي تدرس – بحسب تعريفها – علاقة تموضع الأجرام السماوية بالزلازل. إلا أن غالبية علماء الجيولوجيا يرفضون هذه الطروحات، ويؤكدون عدم وجود دليل علمي يربط بين حركة الكواكب وحدوث الهزات الأرضية.

وتزايد الجدل حوله بعد زلزال تركيا المدمر في فبراير 2023، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، إذ قال حينها إنه توقع الكارثة قبل أيام من وقوعها. ومنذ ذلك الحين، يواصل نشر توقعات دورية تستند إلى نظريته، وسط انتقادات علمية مستمرة تشكك في منهجيته.