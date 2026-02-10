living cost indicators
ظاهرة نادرة جداً في فبراير الجاري.. لن تتكرر قبل عام 2037

10
FEBRUARY
2026
إذا كنت من الأشخاص الذين يعشقون النظام والترتيب، فبالتأكيد ستلاحظ أن شهر فبراير (شباط) الجاري، به ميزة واضحة ستجذب اهتمامك.

فالشهر الجاري من العام 2026 يُطلق عليه عالمياً اسم "الشهر المثالي"، والسبب هو أن هذا الشهر هو عبارة عن 4 أسابيع كاملة بالضبط، يبدأ تماماً يوم الأحد (بداية الأسبوع) وينتهي تماماً يوم السبت (نهاية الأسبوع).

فالأول من شهر فبراير (شباط) الجاري بدأ الأحد، أما آخر يوم في الشهر، أي 28 سيوافق السبت.

وفي التقويم المكتوب، يمكنك أن ترى "مستطيل هندسي كامل" يتكون من 4 صفوف × 7 أيام، بدون أية فراغات في البداية أو أيام زائدة في النهاية.

هذه الظاهرة المريحة للعين نادرة الحدوث جداً، والمفاجأة هي أنها لن تتكرر بهذا الشكل إلا في شهر فبراير (شباط) من عام 2037.
