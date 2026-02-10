living cost indicators
روسيا اليوم: هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر

10
FEBRUARY
2026
روسيا اليوم: شن السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام هجوما لاذعا على عدد من حلفاء الولايات المتحدة، متهما إياهم بالعيش في "عالم من الأوهام" بسبب استمرارهم في التعامل مع النظام الإيراني.

 

وقال غراهام في تصريحات له: "إلى ما يسمى بحلفائنا الإقليميين: إذا كنتم تظنون للحظة واحدة أن الإبقاء على آية الله ونظامه القاتل في السلطة فكرة جيدة بعد كل ما أبداه الشعب الإيراني من رفض ومقاومة، فأنتم تعيشون في عالم من الأوهام".

 

وأضاف السيناتور وهو من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ نفوذا في لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة مخاطباً بشكل مباشر دولا محددة: "إلى تركيا وقطر ومصر وغيرها.. إن رغبتكم في الإبقاء على الوضع القائم وتجاهل المطالب المشروعة للشعب الإيراني، برأيي، تتجاوز حدود المقبول وتتعارض مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، كما تتعارض مع أبسط معايير الأخلاق".

 

وصف غراهام المرشد الأعلى الإيراني بأنه "نازي ديني"، معتبرا أن النظام الحالي في طهران يقتل شعبه ويمثل تهديداً وجوديا للمنطقة، داعيا الدول الإقليمية إلى "الوقوف بشجاعة وبشكل متماسك" ضده.

 

وأكد غراهام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة مباشرة للشعب الإيراني قائلا: "استمروا في الاحتجاج، فالمساعدة في الطريق"، معلقا عليها "أنا أؤمن بأنه رجل يفي بوعوده، وسيكون في الجانب الصحيح من التاريخ".

 

وتأتي تصريحات غراهام في سياق تصاعد التوترات الداخلية في إيران، والتهديدات الأمريكية المستمرة لشن هجمات جديدة على طهران لإسقاط النظام الإيراني، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية الشديدة الناتجة عن العقوبات الأمريكية، وتوسع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني.


ويعرف السيناتور غراهام بمواقفه المتشددة تجاه إيران منذ عقود، ومن أبرز داعمي سياسة "الضغط الأقصى" في عهد ترامب.

روسيا اليوم
