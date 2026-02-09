living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شريكة "إبستاين" تضع ترامب في الواجهة!

9
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال النائب الأميركي الديمقراطي سوهاس سوبرامانيام إن غيسلين ماكسويل، شريكة المجرم الجنسي جيفري إبستين، تحاول مقايضة تعاونها مع التحقيقات بالحصول على عفو رئاسي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح سوبرامانيام أن ماكسويل جلست يوم الاثنين للإدلاء بشهادتها عبر الفيديو أمام أعضاء الكونغرس، لكنها رفضت التحدث، مستندة إلى حقها الدستوري بموجب التعديل الخامس بعدم تجريم نفسها.

وظهرت ماكسويل من معسكر السجن حيث تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً، وأشارت إلى أنها لن تتعاون أو تدلي بأي إفادة ما لم يُمنح لها عفو رئاسي يفضي إلى الإفراج عنها.

وفي هذا السياق، قال محاميها ديفيد ماركوس في بيان افتتاحي إن موكلته "مستعدة للتحدث بشكل كامل وصادق إذا منحها الرئيس ترامب العفو"، مؤكداً استعدادها لتقديم "الرواية الكاملة لقضية إبستين مقابل العفو".

وأثار هذا الموقف استياءً واسعاً في صفوف الديمقراطيين، الذين اعتبروا أن ماكسويل تحاول تسويق شهادة تخدم مصالحها الشخصية مقابل تخفيف العقوبة أو العفو، في وقت لم يستبعد فيه ترامب علناً إمكان النظر في هذا الخيار.

وقال سوبرامانيام للصحافيين: "إنها تقوم بمحاولات متكررة للحصول على عفو من الرئيس ترامب، وهذا الرئيس لم يستبعد ذلك، ولهذا السبب تواصل عدم التعاون مع تحقيقنا"، مضيفاً: "الحقيقة أنها وحش ويجب أن تبقى خلف القضبان".



وتابع: "يجب أن تجيب عن أسئلتنا، لكنها ترفض لأنها تسعى إلى هذا العفو، وسنواصل عملنا لكشف الحقيقة".

وكان قد حُكم على ماكسويل عام 2022 بالسجن لمدة 240 شهراً بعد إدانتها بمساعدة إبستين في تجنيد وتدريب واستغلال فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمار بعضهن 14 عاماً، عقب توجيه الاتهام إليها عام 2020، أي بعد عام على وفاة إبستين داخل السجن.


وفي العام الماضي، نقل مكتب السجون الفيدرالي ماكسويل إلى معسكر سجن ذي حراسة مخففة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، لا سيما أنها جاءت بعد خضوعها لمقابلة موثقة مع نائب المدعي العام تود بلانش، صرحت خلالها بأنها لم تشهد أي سلوك غير لائق من جانب ترامب أو الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.

وفي تطور متصل، طالب كل من بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون بعقد جلسة علنية للإدلاء بشهادتيهما أمام الكونغرس بشأن علاقتهما بإبستين، في محاولة لمنع تسييس القضية، على أن يمثل الزوجان أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الشهر.

من جهته، أعرب رئيس لجنة الرقابة النائب جيمس كومر عن خيبة أمله من لجوء ماكسويل إلى حقها الدستوري في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout