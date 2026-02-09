living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طالب ترامب بـ"ضرب بلاده".. ثم انتحر!

9
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انتحر رجل إيراني، الأحد، بعدما نشر مقطع فيديو يطالب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربات على بلاده، بدلا من إبرام اتفاق معها.

وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية معارضة، قال بوريا حميدي، وهو من مدينة بوشهر جنوبي إيران: "إذا كنتم تشاهدون هذا، فأنا لست موجودا بعد الآن".

وزعم حميدي في مقطع الفيديو الذي سجله بالإنجليزية ويبلغ طوله نحو 10 دقائق، أن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا.

واعتبر أن "عقد صفقة مع هذا النظام خيانة لكل من ضحى بحياته. لذا أرجوكم، أتوسل إليكم، افعلوا كل ما في وسعكم لإيقاف هذه الصفقة".

وأشار حميدي إلى أن ترامب حث الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات، و"قد فعلنا. لقد وثقنا به"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين يمرون بلحظة يأس، والهجوم الأميركي على إيران سيكون أملهم الأخير. لا تتخيلون مدى اليأس الذي يعيشه شعبنا الآن. أنا شخصيا لا أستطيع الأكل ولا النوم".

كما وصف رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل بـ"الخيار الأمثل لتشكيل حكومة انتقالية"، داعيا جماعات معارضة خارج إيران إلى "التوحد ووقف الاقتتال فيما بينها".

وحسب شبكة "إيران إنترناشونال"، فإن حميدي انتحر بعد نشر الفيديو.

وكان ترامب هدد مرارا بشن ضربات على إيران، إلا أنه أجل اتخاذ قراره تزامنا مع بدء مفاوضات مع طهران تستضيفها سلطنة عمان.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout