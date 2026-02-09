مفاوضات واشنطن وطهران.. ما الجديد؟!

A + A -

أفادت مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتوقع من إيران تقديم تنازلات بشأن الملف النووي وعدد من القضايا الأخرى.ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن المصادر قولها، إن إدارة ترامب أبلغت طهران أنها تتوقع من الوفد الإيراني، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، أن يحضر اجتماعهم المقبل "بمضمون ذي مغزى".ويوم الجمعة، التقى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، مع عراقجي ومسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى آخرين في سلطنة عُمان.ووصفت المصادر الاجتماع الأول بأنه "اجتماع جيد"، حيث ركز بشكل أساسي على آلية المفاوضات بدلا من القضايا الجوهرية نفسها.وأضافت المصادر أن الأميركيين يتوقعون من الإيرانيين الحضور إلى الاجتماع المقبل وهم على استعداد لتقديم تنازلات بشأن الملف النووي وقضايا أخرى.