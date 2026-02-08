living cost indicators
روسيا اليوم: عراقجي يتحدث عن "مصافحة من دون موعد جديد": برنامجنا الصاروخي خارج المفاوضات

روسيا اليوم: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تعتزم مناقشة برنامجها الصاروخي باعتباره شأنا دفاعيا، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن.

 

وقال عراقجي في تصريحات صحافية له أمس السبت، إن إيران ستهاجم القواعد الأمريكية في منطقة الخليج في حال وقوع هجوم أمريكي ضدها، مشيرا إلى أن طهران لا تعتزم مناقشة برنامجها الصاروخي لا الآن ولا في المستقبل باعتباره شأنا دفاعيا.

 

واستبعد عراقجي، الذي ترأس الوفد الإيراني في جولة المحادثات التي عقدت أمس في مسقط مع الجانب الامريكي، أن يتم نقل اليورانيوم المخصب من البلاد، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة حتى الآن، رغم إعلان الرئيس الأمريكي في تصريحاته السبت أن الجولة المقبلة قد تكون الأسبوع المقبل.

 

ووصف عراقجي جولة المفاوضات في مسقط بأنها "بداية إيجابية"، لكنها تتطلب وقتا وجهدا لبناء الثقة اللازمة للتوصل إلى نتائج ملموسة.

 

وأوضح عراقجي أن خيار "التخصيب الصفري" مرفوض تماما وخارج إطار المفاوضات، ولفت إلى أن واشنطن عادت إلى طاولة المفاوضات بعد أن لجأت سابقا إلى الضغوط والهجمات العسكرية، مؤكدا أن الملف النووي الإيراني لن يحل إلا عبر المفاوضات.


وتابع: لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريبا ورغم أن المفاوضات كانت غير مباشرة إلا أنه كانت فرصة للمصافحة مع الوفد الأمريكي. 

روسيا اليوم
