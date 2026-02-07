بالفيديو: راصد الزلازل الهولندي يُحذّر من "مفاجأة".. ويُحدّد 3 أيام!

A + A -

نشر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تحذيراً جديداً من أنشطة زلزالية قد تشهدها الكرة الأرضية خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أنه هذه المرة حذر من "مفاجأة".

وبعد عرض اصطفافات الأجرام السماوية والتي يسميها بـ"هندسة الكواكب"، خلال الفترة الحالية وإمكان تأثير تلك الاصطفافات على القشرة الأرضية في صورة زلازل، حذّر الراصد الهولندي من اقتران كل من الأرض والقمر وكوكب المشتري تحديداً في الفترة بين 13 و15 من شباط الحالي، حيث يمكن أن يزيد النشاط الزلزالي. وقال إنه يمكن أن تكون هناك "مفاجأة". جاء ذلك من خلال فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تجدونه مرفقاً.

وقال هوغربيتس في الفيديو: "أنصحكم بتوخي الحذر الشديد من 13 إلى 15 من الشهر تحسباً لنشاط زلزالي أكبر محتمل، خصوصا بسبب اقتران القمر والأرض والمشتري". وأضاف: "قد تحدث مفاجأة"، موجّهاً المصائح لمتابعيه بضرورة توخّي الحيطة والحذر في تلك الفترة.