السجن 40 عاماً لصاحب دار جنازات.. والسّبب صادم!

حكم قاضٍ على صاحب دار جنازات في ولاية كولورادو الأميركية بالسجن لمدة 40 عاما، لتركه نحو 200 جثة لتتعفن في مبنى لسنوات وإعطاء العائلات رمادا مزيّفا.

وقال أفراد العائلات للقاضي إريك بنتلي، إنهم عانوا من كوابيس متكررة عن اللحم المتحلل والديدان منذ أن علموا بما حدث لأحبائهم.

ووصفوا المتهم جون هالفورد بأنه "وحش"، وطالبوا القاضي بالحكم عليه بأقصى عقوبة وهي 50 عاما.

اعتذر هالفورد صاحب دار الجنازات قبل النطق بالحكم عليه، وقال إنه سيندم على أفعاله لبقية حياته.

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم بحق زوجته السابقة كاري هالفورد، التي كانت تشترك معه في ملكية دار جنازات "العودة إلى الطبيعة"، في 24 نيسان. وتواجه الزوجة عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 25 عاما و35 عاما.