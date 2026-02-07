living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السجن 40 عاماً لصاحب دار جنازات.. والسّبب صادم!

7
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حكم قاضٍ على صاحب دار جنازات في ولاية كولورادو الأميركية بالسجن لمدة 40 عاما، لتركه نحو 200 جثة لتتعفن في مبنى لسنوات وإعطاء العائلات رمادا مزيّفا.

وقال أفراد العائلات للقاضي إريك بنتلي، إنهم عانوا من كوابيس متكررة عن اللحم المتحلل والديدان منذ أن علموا بما حدث لأحبائهم.

ووصفوا المتهم جون هالفورد بأنه "وحش"، وطالبوا القاضي بالحكم عليه بأقصى عقوبة وهي 50 عاما.

اعتذر هالفورد صاحب دار الجنازات قبل النطق بالحكم عليه، وقال إنه سيندم على أفعاله لبقية حياته.

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم بحق زوجته السابقة كاري هالفورد، التي كانت تشترك معه في ملكية دار جنازات "العودة إلى الطبيعة"، في 24 نيسان. وتواجه الزوجة عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 25 عاما و35 عاما.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout