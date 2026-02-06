living cost indicators
موسكو تعلن عقد جولة محادثات ثالثة لإنهاء الحرب في أوكرانيا قريبا

أعلن الكرملين الجمعة أن جولة ثالثة من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستُعقد "قريبا"، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".


تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، وتوسطت منذ كانون الثاني في جولتين من المفاوضات بين الطرفين المتحاربين في أبوظبي.


وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت الأربعاء والخميس الماضيين، من دون الإعلان عن أي تقدم في القضايا الرئيسية، وبخاصة قضية الأراضي الشائكة، لكنّ تبادل الطرفان عشرات الجنود الأسرى في اليوم نفسه.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "على مدى يومين، كان هناك عمل بنّاء وصعب جدا".



ولدى سؤاله عن موعد استئناف المحادثات، قال بيسكوف لوكالة أنباء "ريا" الروسية الرسمية: "لا موعد محددا حتى الآن، ولكنه سيكون قريبا".



ويصادف في نهاية هذا الشهر مرور أربع سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



وتحوّلت الحرب التي بدأت بهجوم روسي واسع إلى أكثر الصراعات حصدا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.



 
