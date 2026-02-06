living cost indicators
موجة غضب بعد فيديو نشره ترامب يصور أوباما وزوجته "قردين"

أثارت موجة غضب في الولايات المتحدة، بعدما نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطع فيديو وصف بالعنصري، يصور الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين.

الفيديو، الذي يروج لنظرية مؤامرة بخصوص انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020، أثار استنكارا واسعا من شخصيات ديمقراطية بارزة.

ونشر ترامب على منصة "تروث سوشال" مقطعا تبلغ مدته دقيقة واحدة، يظهر وجهي أوباما وزوجته على قردين لمدة ثانية تقريبا.

ويكرر الفيديو مزاعم ترامب بشأن تزوير انتخابات 2020، التي خسرها أمام جو بايدن.

ودان مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة عام 2028، والناقد البارز لترامب، المنشور بشدة.

وكتب حساب المكتب الإعلامي لنيوسوم على منصة "إكس": "سلوك مقزز من الرئيس. على كل جمهوري إدانة هذا. الآن".

كما دان بن رودس كبير مستشاري الأمن القومي السابق والمقرب من أوباما، هذه الصور.

وكتب أيضا على "إكس": "ليكن هذا الأمر مؤلما لترامب وأتباعه العنصريين، أن ينظر الأميركيون في المستقبل إلى عائلة أوباما كشخصيات محبوبة، بينما يعتبرونه وصمة عار في تاريخنا".

وفي السنة الأولى من ولايته الثانية، كثف ترامب استخدامه للصور المفبركة على منصات التواصل الاجتماعي، لتمجيد نفسه والسخرية من منتقديه وخصومه السياسيين.

والعام الماضي، نشر فيديو يظهر أوباما وهو معتقل في المكتب البيضاوي، يظهر خلف القضبان مرتديا زيا برتقاليا.


Skynews
