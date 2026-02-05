ماكرون دعا إلى "تسريع أجندة الاستقلال الأوروبي"

A + A -

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تسريع أجندة الاستقلال الأوروبي"، وقالت أوساطه إنه مصمم على الدفع نحو "إحداث تغيير" خلال اجتماع مرتقب لقادة الاتحاد، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال الرئيس الفرنسي عبر حسابه على منصة "اكس": "من أجل أوروبا قرارها بيدها، وأكثر تنافسية وسيادة. أعمل مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للتحضير لاجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بشأن التنافسية".وأضاف "رسالتي هي: تسريع أجندة استقلالنا الأوروبي. الاستثمار، والحماية، والتنويع، والتبسيط، بشكل أسرع".سيلتقي القادة الأوروبيون في 12 شباط في بلجيكا في اجتماع غير رسمي بحضور رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، معدّ تقرير هام حول تعزيز القدرة التنافسية للقارة العجوز.وبحسب مصدر مقرب من ماكرون، فإن الأخير يريد الاستفادة من هذا الاجتماع "لطرح بعض المقترحات القوية وإحداث تغيير طفيف في الأمور بحيث تتمخض قرارات عن التصريحات التي أعقبت تهديدات (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب" بشأن غرينلاند والرسوم الجمركية.وأضاف المصدر "الخطر الكبير الذي ينتظرنا هو أن تتلاشى الحماسة (الأوروبية)، وهذا ما حدث قبل عام بعد حادثة المكتب البيضوي"، في إشارة إلى اللحظة التي هاجم فيها الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفظيا في البيت الأبيض، ما أثار تصريحات أوروبية منددة.