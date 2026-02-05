living cost indicators
نفذ تحديا على تيك توك.. لعبة تنفجر في وجه طفل وتصيبه بحروق

5
FEBRUARY
2026
أصدر أطباء في ولاية إلينوي الأميركية تحذيرات من مخاطر تسخين أحد ألعاب الأطفال في أجهزة الميكروويف، وذلك في أعقاب سلسلة من الإصابات طالت أطفالا استجابوا لـ "تريند" منتشر على منصة تيك توك. وفق شبكة "فوكس نيوز" الأميريكة.

وأصيب طفل يدعى كالب تشابولا، البالغ من العمر 9 سنوات، بحروق من الدرجة الثانية في الوجه واليدين بعد انفجار لعبة "NeeDoh" – وهي كرة ضغط محشوة بمادة لزجة (جل)– إثر تسخينها في الميكروويف داخل منزله.

وقالت والدة الطفل، ويتني جروب، في تصريحات إعلامية إن الحادث وقع عندما حاول نجلها ضغط اللعبة بعد تسخينها لتطريتها، مما أدى إلى انفجار المادة الساخنة على وجهه. ونقل الطفل إلى مركز للحروق حيث خضع لعملية جراحية لإزالة الأنسجة المتضررة.

وأبلغ أطباء المركز عن علاج 4 حالات مماثلة لأطفال أصيبوا بحروق نتيجة اتباع التحدي ذاته.

وأشار الطفل المصاب إلى أنه علم بالتجربة عبر تداولها بين زملائه في المدرسة، تأثرا بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد عاد تشابولا إلى المدرسة بعد أسبوعين من العلاج المكثف، مع استمرار حاجته لبروتوكول علاجي لحماية الجلد المتجدد.

وفي وصفها للعبة، تذكر الشركة المصنعة على موقعها الرسمي أن "NeeDoh" عبارة عن "كرة مرنة محشوة بعجين فائق النعومة"، إلا أنها ليست مخصصة للتسخين.
Skynews
{{article.title}}
