living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رسالة أميركية "مهمة" لإسرائيل

5
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مسؤولون إسرائيليون إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد إيران، تزامنا مع المفاوضات المقررة بين واشنطن وطهران. وقبيل المفاوضات التي تعقد الجمعة في سلطنة عمان، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة بأنه "وثيق للغاية".

وأشار مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إلى الزيارات المتكررة التي يقوم بها ضباط عسكريون واستخباراتيون بين البلدين. وتخشى إيران أن تمنح الولايات المتحدة إسرائيل الضوء الأخضر لشن هجمات عسكرية، حتى أثناء المفاوضات المرتقبة، مثلما حدث في يونيو من العام الماضي خلال حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد جلسة مع رؤساء الأجهزة الأمنية، الخميس، لبحث التوتر مع إيران. والأربعاء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد الجمعة في عُمان، بينما لا تزال التوترات بين البلدين مرتفعة.

وجاء إعلان عراقجي بعد ساعات من ظهور دلائل تشير إلى تعثر المحادثات المرتقبة، نتيجة تغييرات في صياغتها ومضمونها. لكن إيران، ومن بعدها الولايات المتحدة، أكدتا عقد المفاوضات. وتريد الولايات المتحدة أن تشمل المفاوضات البرنامجين النووي والصاروخي لإيران، ودعم الأخيرة فصائل في الشرق الأوسط، بينما تؤكد طهران أنها لن تتفاوض إلا على الملف النووي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout