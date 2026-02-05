living cost indicators
اعتقال حليف مادورو المقرب في عملية أميركية فنزويلية

5
FEBRUARY
2026
اعتقل المسؤول ‌الفنزويلي البارز أليكس صعب في فنزويلا، الأربعاء، في عملية مشتركة بين السلطات الأميركية والفنزويلية، حسبما قال مسؤول أمني أميركي. وكان صعب، المولود في كولومبيا والحليف المقرب للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس ‌مادورو، اعتقل في الرأس الأخضر عام 2020 واحتجز ⁠في الولايات المتحدة لأكثر من 3 سنوات بتهمة الرشوة، قبل أن يحصل ‌على عفو ​مقابل الإفراج عن أميركيين محتجزين في فنزويلا.

ونقلت صحيفة "إل إسبكتادور" الكولومبية في وقت لاحق من الأربعاء عن لويجي يوليانو محامي صعب نفيه القبض عليه، ووصف هذه الأنباء بأنها "كاذبة". كما نفى صحفيون موالون لحكومة كراكاس في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي إلقاء القبض على صعب. ولم يرد يوليانو على الفور على رسائل بريد إلكتروني أرسلت إلى العناوين المدرجة على موقع مكتب للمحاماة، ورفض محام مثّل صعب في محكمة أميركية في ديسمبر 2023 التعليق ‌على الأمر.

وقال المسؤول الأميركي إنه من المتوقع أن يتم تسليم صعب (54 عاما) إلى الولايات المتحدة خلال أيام. وسيمثل ‌هذا تطورا مهما بعد شهر من إلقاء قوات أميركية القبض على مادورو نفسه في كراكاس، إذ سيعني مستوى جديدا من التعاون بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والفنزويلية في ظل حكومة القائمة بأعمال الرئيس ديلسي ⁠رودريغيز التي كانت نائبة مادورو.
