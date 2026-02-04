صدور الحكم بحق الرجل الذي حاول اغتيال ترامب في فلوريدا عام 2024

A + A -

حُكم اليوم على راين راوث، الرجل الذي حاول اغتيال دونالد ترامب في ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا في أيلول 2024 قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، بالسجن مدى الحياة.وكانت هيئة محلفين في فلوريدا (بجنوب شرق الولايات المتحدة) قد دانت راوث (59 عاما) في أيلول بخمس تهم، بينها محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية.وصدر بحقه الحد الأقصى من العقوبة، بحسب ما طلبت النيابة.وقالت القاضية آيلين كانون إن "العقوبة المناسبة في هذه القضية هي السجن مدى الحياة"، موضحة أنها تسعى إلى حماية المجتمع من "أي جريمة مستقبلا" قد يرتكبها راوث.وعقب محاكمته أمام هذه المحكمة الفدرالية، وبعد صدور الحكم مباشرة، حاول راوث طعن نفسه بقلم، غير أن حراسا تدخلوا لمنعه.وكان راوث قد دفع ببراءته، ودافع عن نفسه خلال المحاكمة، مؤكدا أنه "لم تكن لديه أي نية لإيذاء ترامب أو أي شخص آخر".وكانت القاضية كانون قد سمحت له بتولي الدفاع عن نفسه رغم عدم أهليته قانونا.وأوقف راوث في 15 أيلول 2024 على يد عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي، المكلف حماية كبار الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة، بعدما رصدوه مسلحا قرب ميدان الغولف الذي كان ترامب يلعب فيه.