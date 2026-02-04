living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صدور الحكم بحق الرجل الذي حاول اغتيال ترامب في فلوريدا عام 2024

4
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حُكم اليوم على راين راوث، الرجل الذي حاول اغتيال دونالد ترامب في ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا في أيلول 2024 قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، بالسجن مدى الحياة.

وكانت هيئة محلفين في فلوريدا (بجنوب شرق الولايات المتحدة) قد دانت راوث (59 عاما) في أيلول بخمس تهم، بينها محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية.

وصدر بحقه الحد الأقصى من العقوبة، بحسب ما طلبت النيابة.

وقالت القاضية آيلين كانون إن "العقوبة المناسبة في هذه القضية هي السجن مدى الحياة"، موضحة أنها تسعى إلى حماية المجتمع من "أي جريمة مستقبلا" قد يرتكبها راوث.

وعقب محاكمته أمام هذه المحكمة الفدرالية، وبعد صدور الحكم مباشرة، حاول راوث طعن نفسه بقلم، غير أن حراسا تدخلوا لمنعه.

وكان راوث قد دفع ببراءته، ودافع عن نفسه خلال المحاكمة، مؤكدا أنه "لم تكن لديه أي نية لإيذاء ترامب أو أي شخص آخر".

وكانت القاضية كانون قد سمحت له بتولي الدفاع عن نفسه رغم عدم أهليته قانونا.

وأوقف راوث في 15 أيلول 2024 على يد عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي، المكلف حماية كبار الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة، بعدما رصدوه مسلحا قرب ميدان الغولف الذي كان ترامب يلعب فيه.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout