living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يصب غضبه على مذيعة: "أنت عار"!

4
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في خضم البلبلة التي أثارها نشر مجموعة جديدة من ملفات جيفري إبستين الذي انتحر في سجنه في أغسطس 2019، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن على الأميركيين الآن الانصراف إلى قضايا أخرى.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي من البيت الأبيض، مساء أمس الثلاثاء، لم يُكشف أي شيء عني في هذه الملفات، وأعتقد أن الوقت حان لكي تنشغل البلاد بقضية أخرى تهم الناس.

فما كان من مراسلة شبكة "سي أن أن"، كايتلان كولينز إلا أن ضغطت على الرئيس الأميركي سائلة عن مصير الضحايا وحقوقهم. وقالت سائلة: ماذا تقول لمن اعتبروا أنهم لم ينالوا العدالة؟

"أنت عار"
إلا أن ترامب الذي سبق أن وجه انتقادات عدة إلى الشبكة الأميركية، رد بغضب قائلاً: "أنتِ أسوأ صحافية... لا أظن أنني رأيتكِ تبتسمين قط".

فأجابته كولينز: "أنا أسأل عن الناجين".

ليرد بامتعاض:" أتعلمين لماذا لا تبتسمين؟ لأنك لا تقولين الحقيقة.. أنت عار.. يجب أن تخجل مؤسستك الكاذبة منك".

يذكر أن إبستين كان تصدر حديث الأميركيين على مدى السنوات الماضية، بعدما أصبح رجل الأعمال الثري هذا شخصية مثيرة للجدل بسبب اتهامات جنائية خطيرة تتعلق باستغلال فتيات وقصر والاتجار بالبشر.

فخضع للمحاكمة عام 2008، إلا أن قضيته انتهت حينها باتفاق قضائي مثير للجدل، ثم أعيد اعتقاله مجدداً عام 2019 في نيويورك على خلفية اتهامات فيدرالية.

ثم توفي في أغسطس 2019 داخل سجنه بنيويورك، وأعلنت السلطات حينها أنه انتحر، ما أثار المزيد من الجدل، وأطلق عاصفة من نظريات المؤامرة المختلفة بسبب علاقاته المتشعبة والكثيرة مع شخصيات معروفة وشهيرة، فضلا عن سياسيين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout