ترامب يصب غضبه على مذيعة: "أنت عار"!

في خضم البلبلة التي أثارها نشر مجموعة جديدة من ملفات جيفري إبستين الذي انتحر في سجنه في أغسطس 2019، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن على الأميركيين الآن الانصراف إلى قضايا أخرى.وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي من البيت الأبيض، مساء أمس الثلاثاء، لم يُكشف أي شيء عني في هذه الملفات، وأعتقد أن الوقت حان لكي تنشغل البلاد بقضية أخرى تهم الناس.فما كان من مراسلة شبكة "سي أن أن"، كايتلان كولينز إلا أن ضغطت على الرئيس الأميركي سائلة عن مصير الضحايا وحقوقهم. وقالت سائلة: ماذا تقول لمن اعتبروا أنهم لم ينالوا العدالة؟"أنت عار"إلا أن ترامب الذي سبق أن وجه انتقادات عدة إلى الشبكة الأميركية، رد بغضب قائلاً: "أنتِ أسوأ صحافية... لا أظن أنني رأيتكِ تبتسمين قط".فأجابته كولينز: "أنا أسأل عن الناجين".ليرد بامتعاض:" أتعلمين لماذا لا تبتسمين؟ لأنك لا تقولين الحقيقة.. أنت عار.. يجب أن تخجل مؤسستك الكاذبة منك".يذكر أن إبستين كان تصدر حديث الأميركيين على مدى السنوات الماضية، بعدما أصبح رجل الأعمال الثري هذا شخصية مثيرة للجدل بسبب اتهامات جنائية خطيرة تتعلق باستغلال فتيات وقصر والاتجار بالبشر.فخضع للمحاكمة عام 2008، إلا أن قضيته انتهت حينها باتفاق قضائي مثير للجدل، ثم أعيد اعتقاله مجدداً عام 2019 في نيويورك على خلفية اتهامات فيدرالية.ثم توفي في أغسطس 2019 داخل سجنه بنيويورك، وأعلنت السلطات حينها أنه انتحر، ما أثار المزيد من الجدل، وأطلق عاصفة من نظريات المؤامرة المختلفة بسبب علاقاته المتشعبة والكثيرة مع شخصيات معروفة وشهيرة، فضلا عن سياسيين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.