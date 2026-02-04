A + A -

أصيب طلاب في المرحلة الابتدائية بالهلع بعد تحطم حافلة مدرسية في مدينة سكرامنتو في كاليفورنيا، جراء فقدان السائق السيطرة على المركبة.

وقالت شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا وفقا لصحيفة "بيبول"، إن المسؤولين اضطروا لإنقاذ الطلاب من الحافلة المعلقة على جانب الطريق وفي مجرى مائي ضحل.

وأوضحت السلطات أن الحافلة التابعة لمنطقة روبلا التعليمية كانت تقل ما بين 30 و40 طفلاً وقت الحادث، مؤكدة أن جميع الطلاب كانوا مؤمنين بأحزمة الأمان ولم يُصَب أحد منهم بأي أذى.

وأشار المسؤولون إلى أن السائق ربما غلبه النعاس أثناء القيادة، وتم نقله إلى المستشفى بعد شعوره بألم، فيما وصفت إصاباته بأنها طفيفة ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل.

وأضافت الإدارة التعليمية أن فرق النقل وقوات إنفاذ القانون تدخلت على الفور لضمان سلامة الطلاب.