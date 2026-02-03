طائرة حربية أميركية تسقط مسيرة إيرانية!

A + A -

أسقطت طائرة حربية أميركية شبح، مسيّرة إيرانية اقتربت "بعدائية من حاملة طائرات أميركية أثناء إبحارها في بحر العرب اليوم".

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية النقيب تيم هوكينز في بيان، "أسقطت مقاتلة من طراز إف-35 سي تابعة لأبراهام لينكولن الطائرة المسيّرة الإيرانية دفاعا عن النفس ولحماية حاملة الطائرات والأفراد على متنها".

وأضاف هوكينز: "إن إسقاط المسيّرة من طراز شاهد-139 تم بعد أن واصلت التحليق باتجاه السفينة على الرغم من إجراءات لاحتواء التصعيد اتّخذتها القوات الأميركية".

إلى ذلك، أكد وقوع حادثة أخرى اليوم، إذ اقترب زورقان إيرانيان ومسيّرة من ناقلة النفط Stena Imperative التي ترفع علم الولايات المتحدة "بسرعة عالية مع التهديد بالصعود على متنها والاستيلاء على الناقلة".

واشار الى أن "المدمّرة الأميركية "يو إس إس مكفاول" استجابت للحادثة بمؤازرة من القوات الجوية الأميركية، وواكبت الناقلة التي تواصل حاليا إبحارها بأمان".