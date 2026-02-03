تلميذ "أطلق النار" من بندقية ضغط على المعلم وزملائه! (صورة)

A + A -

أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية باشكورتوستان توقيف تلميذ في المدرسة رقم 16 بمدينة أوفا، بعد أن "أطلق النار" من بندقية ضغط على معلمه وثلاثة من زملائه داخل الصف.

وقالت الوزارة في بيان عبر "تلغرام" إن التلميذ، وهو من الصف التاسع، دخل إلى الحصة حاملاً "بندقية هوائية بلاستيكية"، وأطلق عدة طلقات على المعلم وثلاثة طلاب، كما ألقى "قنبلة صوتية"، قبل أن يتم توقيفه من قبل دوريات الشرطة التي حضرت إلى المكان بالتعاون مع موظفي الحرس الوطني.

وأكد رئيس الجمهورية رادي خبيروف أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما أعلن مكتب التحقيقات في المنطقة فتح تحقيقات جنائية، بينها قضية "إهمال"، عقب البلاغات عن الواقعة.